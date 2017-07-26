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TFF, Fatih Terim Ayrıldıktan Sonra Türkiye Futbol Direktörlüğü Makamını Kaldırdı

TFF, FATİH TERİM AYRILDIKTAN SONRA TÜRKİYE FUTBOL DİREKTÖRLÜĞÜ MAKAMINI KALDIRDI

Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Terim'in ayrılığının ardından Türkiye Futbol Direktörlüğü makamını ortadan kaldırdı.

Tarih : 26 Temmuz 2017, 19:10
Puan Ver : Tff, Fatih Terim Ayrıldıktan Sonra Türkiye Futbol Direktörlüğü Makamını Kaldırdı(8/10)4

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in Türkiye Futbol Direktörlüğü görevinden ayrılmasının ardından "Yeni teknik direktör kim olacak? sorusu merak edilmeye başlandı.

YENİ HOCA BEKLENİYOR

2 Eylül'de Ukrayna ve 5 Eylül'de de Hırvatistan ile oynanacak maçtan önce teknik direktör sorusunu kesin olarak çözmek isteyen Türkiye Futbol Federasyonu, kısa bir süre önce Fatih Terim'in birinci yardımcılığına Mehmet Özdilek'in getirmişti.

MAKAM ORTADAN KALKTI

Terim ile yolların ayrılmasının ardından TFF'nin ilk flaş adımı Türkiye Futbol Direktörlüğü makamını ortadan kaldırdı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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