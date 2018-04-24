TFF, FENERBAHÇE'Yİ PFDK'YA SEVK ETTİ
Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig'de 30. haftanın ardından PFDK sevklerini açıkladı. Fenerbahçe, Medipol Başakşehir, Karabükspor, Bursaspor, Marius Sumudica ve Mustafa Er, PFDK'ya sevk edildi. Medipol Başakşehir'im tribüne usulsüz seyirci alınması gerekçesiyle PFDK'ya gönderilmesi dikkat çekti.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
1- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Kulübü'nün 20.04.2018 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
KAYSERİSPOR
2- KAYSERİSPOR Kulübü teknik sorumlusu MARIUSI NINEL ŞUMUDICA'nın 20.04.2018 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 21.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
KARDEMİR KARABÜKSPOR
3- KARDEMİR KARABÜKSPOR Kulübü idarecisi ERKAN AHMET ÖZCAN'ın 21.04.2018 tarihinde oynanan KARDEMİR KARABÜKSPOR-BURSASPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi 22.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
BURSASPOR
4- BURSASPOR Kulübü'nün 21.04.2018 tarihinde oynanan KARDEMİR KARABÜKSPOR-BURSASPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
BURSASPOR Kulübü antrenörü MUSTAFA ER'in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatının 7/1-e maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
FENERBAHÇE
5- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 23.04.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-ANTALYASPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
Kaynak: haberinburada
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