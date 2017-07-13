Yarışma Biter Bitmez Dünya Şampiyonunu Aradı: Tebrik Ederim
Demet Parlak, Sırıkla Atlamada Türk Spor Tarihine Girdi
Donald Trump'ın Oğlu Donald Trump Jr, Mahkemeye Çağrıldı
Arkadaşına İntihar Edeceğini Söyleyen Kadın Ekipleri, Çocuğuyla Kapıda Karşıladı
Bebeklerini Öldürüp Çöp Poşetine Koyarak Donduran Anne Kan Dondurdu!
Tff, Şike İddialarıyla İlgili Son Noktayı Koydu
Deaş'lı Teröristler Musul'dan Kaçan Sivilleri Böyle Vuruyor
Cimbom'dan Bir Garip Frikik! Kimse Ne Yaptıklarını Anlayamadı
Gaziantep'te Demokrasi Nöbetini Kana Bulayacaklardı, Deaş'lı 18 Terörist Yakalandı
Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası'nda Mizgin Ay, 100 Metrede Altın Madalya Aldı
Cezaevinde Nobel Barış Ödülü Kazanan Liu Xiaobo Hayatını Kaybetti
Başörtülü Öğrenciye Tekme Atmıştı, "Kendimi Kontrol Edemiyorum" Diye Savunma Yaptı
Almanya'da Pkk Yöneticisine 3 Yıl 3 Ay Hapis Cezası
36 Yaşındaki Atlet, Antrenmanda Feci Şekilde Öldü
Görme Engelli Fulya, Lys'de 5 Puan Türünde Türkiye Birincisi Oldu
Roma'ya Giden Cengiz, Başakşehir'den Aldığı Maaşını 33'e Katladı
Avrupa Ligi'ndeki Östersunds-Galatasaray Maçının İlk 11'leri Belli Oldu
Musul'u Kaybeden Daeş, Telafer'i 'bağımsız Devlet' İlan Etti
Beşiktaş'ın Eski Yıldızı, Gittiği Takımda Da Sakatlandı
Medipol Başakşehir, Kerim Frei İçin Birmingham İle Temasa Geçti

TFF, şike iddialarıyla ilgili son noktayı koydu

TFF, ŞİKE İDDİALARIYLA İLGİLİ SON NOKTAYI KOYDU

TFF, Şanlıurfaspor'un, Gaziantep BB'nin şike yaptığı iddiası talebi üzerine, başvurunun Etik Kurulu'na sevk edildiğini açıkladı.

Tarih : 13 Temmuz 2017, 21:50
Puan Ver : Tff, Şike İddialarıyla İlgili Son Noktayı Koydu(5/10)1

Şanlıurfaspor, geçtiğimiz günlerde Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'un şike yaptığı iddiası ve kulübün TFF 1. Lig'e geri dönmesi talebiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuru yapmıştı. TFF, Şanlıurfaspor'un başvurusunun incelenmek üzere Etik Kurulu'na sevk edildiğine açıkladı.

Federasyon'dan yapılan açıklama şu şekilde:

BAŞVURU YAPILDI

Şanlıurfaspor Kulübü Derneği, Gaziantep Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nün müsabaka sonucunu etkilediğini iddia ederek, Gaziantep Büyükşehir Belediye Spor Kulübü ve diğer ilgili kulüp ve kişiler hakkında gereğinin yapılarak cezalandırılmaları ve kulüplerinin mağduriyetinin giderilmesi talebiyle Federasyonumuza başvurmuştur.

"ETİK KURULUMUZ İNCELEYECEK"

Söz konusu başvuru 7 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulumuzda görüşülerek incelenmek üzere aynı gün Etik Kurulu'na sevk edilmiştir. Etik Kurulu'nun, hazırlayacağı rapor Yönetim Kurulumuza sunulacak, Yönetim Kurulumuzun alacağı karar doğrultusunda disiplin yargılaması yapılması amacıyla ilgili kulüp ve kişiler disiplin kuruluna sevk edilecektir.

Gaziantepspor Kulübü Derneği'nin Federasyonumuza göndermiş olduğu ihbar dilekçesi de aynı konu ile ilgili olduğundan Etik Kurulumuza iletilmiştir. Bu aşamada, başvuru Etik Kurulumuzun incelemesinde olup kamuoyunun bilgisine sunulur.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Tff  Şike  İddialarıyla  İlgili  Son  Noktayı  Koydu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER