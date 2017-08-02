TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve kurmayları, Milli Takım teknik direktörlüğü görevi için Romanya'ya giderek Mircea Lucescu ile görüştü. Tecrübeli hoca, karar vermek için süre istedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in Mircea Lucescu ile görüşmek için Romanya'ya gitmesinin ardından bu kez de Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve ikinci başkan Ali Dürüst, Lucescu için Romanya'ya gitti.

LUCESCU SÜRE İSTEDİ

Lucescu ile Çarşamba günü saat 15:00 sularında Romanya'daki Marriott Otel'de bir araya geldiği ifade edilen Demirören ve Dürüst, Rumen teknik adam ve menajerleriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Lucescu, Demirören, Dürüst ve Yardımcı ile yaptığı görüşmenin ardından hafta sonuna kadar süre istedi.

Kaynak: haberinburada