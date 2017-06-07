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tff'de istifa kararı!

TFF'DE İSTİFA KARARI!

Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde görev alan Yaşar Aşçıoğlu istifa dilekçesini yönetime sundu

Tarih : 07 Haziran 2017, 16:30
Puan Ver : Tff'de İstifa Kararı!(5/10)2


Yaşar Aşçıoğlu, dilekçesinde şu ifadeleri kullandı: 



Aşağıda gerekçelerini ayrıntılı olarak belirtmiş olduğum dilekçemle Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği ve mevcut bütün görevlerimden istifa ettiğimi kamuoyuna saygılarımla duyururum.



T.F.F Yönetim Kurulu Başkanlığı'na

KONU : T.F.F Yönetim Kurulu Üyeliği ve T.F.F bünyesindeki bütün görevlerimden istifamı içeren dilekçemdir.



T.F.F Genel Kurul Üyeleri'nin teveccühüyle T.F.F Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilerek görevime, Türk futboluna hizmet etmek arzusu ve azmi ile başladım.



Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olmam sebebiyle inşaat sektöründeki birikimimi spor camiasına aktarma ve tesisleşmede devrim yaratma fikirlerimi T.F.F. Başkanı'na aktardığımda görev aşkımı kıran bir tavırla karşılandım.



 



kaynak:habertürk








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