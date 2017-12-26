Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Terim'in açtığı tazminat davasıyla ilgili "İşçi Fatih Terim, işveren Selahattin Aydoğdu'ya fiziki ve sözlü saldırı gerçekleştirdi." savunmasını yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile eski Türkiye Futbol Direktörü, yeni Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim arasındaki tazminat krizi mahkemeye taşınmıştı. Taraflar arasındaki ilk duruşma bugün İstanbul 17. İş Mahkemesi'nde görüldü.

Habertürk Spor'dan Atilla Türker'in özel haberine göre; TFF, sözleşmesi tek taraflı feshedildiği için tazminat davası açan Fatih Terim'le ilgili olarak mahkemeye sunduğu dilekçede şu ifadelere yer verdi:

"2013 yılında imzalanan iş sözleşmesine göre Fatih Terim işçi, TFF işveren konumundadır. Terim'in sözleşmesi, iş kanunu çerçevesinde haklı nedenlere dayanarak feshedildi. Terim'e tazminat ödenmemesi gerekir."

"AĞIR MADDi KÜLFET YÜKLEDİ"

Futbol Federasyonu'nun vekili olan Hüseyin Karaahmetoğlu şu görüşü ortaya koydu:

"Terim'in iş akdinin feshinin ardından grup maçları düşünülerek ivedilikle yapılan çalışmalar sonucu Mircea Lucescu ile yıllık 2,5 milyon euro üzerinden anlaşma sağlandı. Hazırlıklar ve planlar değiştiği için TFF'ye ağır maddi külfet yüklendi. Maddi ve manevi açıdan asıl mağdur olan taraf Fatih Terim değil, Türkiye Futbol Federasyonu'dur."

"SERT TEPKİLERE MARUZ KALDIK"

TFF'de bir dönem Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Başkanlığı da yapan ünlü hukukçu Karaahmetoğlu şöyle bir yaklaşımda bulundu:

"Yaşanılan olaylar neticesinde TFF'nin tüzel kişiliğinin yanı sıra federasyonda bulunan kişi ve kurumlara olan güven aşırı ölçüde zedelendi. Türk halkının yakından takip ettiği bu olaydan dolayı TFF ağır eleştiri ve tepkilere maruz kaldı."

"İŞÇİ TERİM, İŞVEREN AYDOĞDU'YU DARP ETTİ, PİŞMANLIK GÖSTERMEDİ"

Dilekçede Terim'in işçi, işverenin ise TFF olduğu vurgulanarak, şu görüşlere yer verildi:

"Davacı Fatih Terim'in iş akdinin haklı nedenlerle sonlandırılmasının başlangıç olayı, işçi konumunda olan davacı Fatih Terim ile işveren konumunda olan TFF yönetim kurulu yedek üyesi ve TFF Profesyonel Futbol Komitesi üyesi olan Selahattin Aydoğdu'ya yönelik darp, tehdit ve hakaret fiilerinin yer aldığı olayın meydana gelmesidir.

Terim, TFF Direktörüne yakışmayacak bir davranışla Bodrum'daki yazlık ikametinden yaklaşık 300 kilometre yol katederek Alaçatı'da bulunan Selahattin Aydoğdu'nun işyerine gitti. Futbol Federasyonu yönetim kurulu yedek üyesi olan Selahattin Aydoğdu'ya yönelik fiziki ve sözlü saldırı gerçekleştirdi, hakaret ve tehditlerde bulundu. Terim, yaptığı bu haksız eylemlerden ötürü hiçbir pişmanlık göstermedi. Aksine haklı olduğunu ispatlama uğraşı içine girdi. 'Bir daha olsa bir daha yaparım' şeklinde beyanat verdi."

DİLEKÇEDEN İLGİNÇ DETAYLAR:

"SALDIRININ İLLE İŞYERİNDE OLMASI GEREKMİYOR!"

"Yargıtay içtihatlarında, işverene karşı sataşmanın mutlaka işyerinde ve mesai saatlerinde gerçekleşmesi gerekmediğinden sıkça bahsedilmektedir.

Bu nedenle işyeri veya mesai saatleri dışında gerçekleşen sataşma olayı, işyeri disiplinini ve çalışma düzenini olumsuz yönde etkilediği taktirde bu eylemi gerçekleştiren işçinin, iş akdinin işveren tarafından haklı nedenlerle derhal feshedilebileceği açıktır."

"İSTEDİĞİ PARA ÇOK FAHİŞ"

"Terim tarafından açılan davanın reddine karar verilmesi gerekmektedir.

Tüm bunlara rağmen mahkemece aksi düşünülürse Fatih Terim'in istediği 12 milyon 950 bin lira tutarındaki miktar gerçekten fahiştir. 5 yıllık sözleşmenin bitimine 1 yıl kaldığı için cezai şartta indirim yapılması gerekir."

"TÜM TALEPLERİ REDDEDİLSİN"

Dilekçenin son bölümünde şu taleplere yer verildi:

"Fatih Terim'in kötü niyetle Türkiye Futbol Federasyonu aleyhine başlatmış olduğu icra takibine konu alacağın, iş akdinin haklı nedenlerle feshedilmiş olması nedeni ile tüm taleplerinin reddine. Terim'in kötü niyet tazminatına mahkum edilmesine. Yargılama masraflarının Terim tarafına yükletilmesine karar verilmesini talep ederiz."

ÇÖZÜM YERİ OLARAK UÇK GÖSTERİLDİ

Futbol Federasyonu'nun vekili olan Hüseyin Karaahmetoğlu dilekçesinde şu ifadelere de yer verdi:

"Bu uyuşmazlığın çözümünde yetkili kurum, Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde yer alan Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'dur. Benzer bir ihtilaf daha önce A Milli Takım teknik direktörlerinden Şenol Güneş ile TFF arasında yaşandı. Konu, yargıya taşındı. Yargıtay, çözümün TFF kurulları içinde yani Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nda (UÇK ) olduğuna karar verdi.

TERİM FAİZLERİYLE 12 MİLYON 950 BİN LİRA İSTİYOR

Fatih Terim, Avukatı Beliz Özkan vasıtasıyla açtığı davada, TFF ile yapılan sözleşmenin 6. maddesine dayanarak 3,5 milyon Euro tutarındaki erken fesih tazminatı istemişti. İki taraf arasındaki sözleşme gereği euro 3.70 üzerinden sabit tutulduğu için bu miktar 12 milyon 950 bin liraya tekabül ediyor. Terim ayrıca faiz talebinde de bulunuyor.

44 MİLYON TL ÖDENMİŞ

Futbol Federasyonu'nun avukatları, hazırladıkları dilekçede Fatih Terim'e şimdiye kadar ödenen rakamları da mahkemeye sundu.

Cevap dilekçesinde "Fatih Terim'e 2014 yılı mart ayından, 2017 yılı temmuz ayına kadar toplam 44 milyon 416 bin lira ödendi. Yanına getirip çalıştırdığı kişilerin aldıkları ödemeler dahil değildir" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: haberinburada