TFF'DEN KAYSERİSPOR'A BEŞİKTAŞ MAÇI ÖNCESİ BİR İYİ BİR KÖTÜ HABER
Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Kayserisporlu oyunculardan Silviu Lung'un cezasını kaldırırken, Deniz Türüç'ün cezasını ise onadı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Kayserisporlu oyunculardan Silviu Lung'un cezasını kaldırırken, Deniz Türüç'ün cezasını ise onadı.
TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Süper Lig'in 14. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor maçının ardından çıkan olaylarda sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından birer maçın yanı sıra para cezalarına çarptırılan Deniz ve Lung için sarı-kırmızılı ekibin yaptığı itirazın incelendiği bildirildi.
13 BİN LİRALIK PARA CEZASI ONANDI
Kurulun, Lung'a verilen bir resmi müsabakadan men ve 13 bin lira para cezasını kaldırdığı ifade edildi. Kayserispor'un milli oyuncusu Deniz Türüç'ün bir resmi maçtan men ve 13 bin liralık para cezasının ise kurul tarafından onandığı kaydedildi.
LUNG BEŞİKTAŞ MAÇINDA FORMA GİYEBİLECEK
Alınan karara göre Kayserispor'un 10 Aralık Pazar günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı karşılaşmada Rumen kaleci Lung forma giyebilecek.
Kaynak: haberinburada
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