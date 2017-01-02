TFF'DEN SKANDAL PAYLAŞIMA İNCELEME
Türkiye Futbol Federasyonu, sosyal medyada İstanbul'daki terör saldırısını öven paylaşımlarıyla büyük tepki çeken Kütahya bölgesi hakemlerinden Süleyman Belli ile ilgili açıklama yayınladı.
Türkiye Futbol Federasyonu, sosyal medyada İstanbul'daki terör saldırısını öven paylaşımlarıyla büyük tepki çeken Kütahya bölgesi hakemlerinden Süleyman Belli ile ilgili açıklama yayınladı.
Bildirimlerin kamuoyunda haklı tepkilere neden olduğu belirtilen açıklamada "Hakemlerin, milli, ahlaki ve sportif kültüre aykırı paylaşımlarda bulunması lisans iptaline varan yaptırımlara tabidir. Bu fiil Merkez Hakem Kurulu'nca incelenecek ve düzenlenecek rapor doğrultusunda söz konusu kişi disiplin kuruluna sevk edilebilecektir" denildi.
kaynak:sabah
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