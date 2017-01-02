Şehit Olan Polis Memuru Yıldız Son Yolculuğuna Uğurlandı
İki Ayrı Başkentte Bombalı Saldırı! Onlarca Ölü Var
Valiliği İşgal Eden Askerlerle İlgili İddianame Kabul Edildi
Arjen Robben'in Real Madrid Pişmanlığı
Katliam Öncesi Reina'nın Sayfasına Bunları Yazdı
Tbb'den Reina'daki Terör Saldırısını Övenlere Yönelik Suç Duyurusu
Mogadişu Havalimanı Yakınlarında Patlama: 13 Ölü
Bildiklerinizi Unutun Meğer Doğru Değilmiş
Hastanelerde Yeni Ücretler Belli Oldu
Beşiktaş, Babel'i Resmen Açıkladı
Sgk Muayene Katkı Paylarına Zam Yaptı
İstanbul Üniversitesi'nden Deaş Açıklaması
Saldırı Hazırlığı Yapan Pkk'lı Terörist Yakalandı
Büyükelçi Uyurken, Biz Yan Odada...
Şahan Gökbakar'dan Bilişim Suçları Savcılarına Çağrı
Afganistan'da Camiye Bombalı Saldırı
26 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Tuba Ünsal: Ağız Dolusu Küfretmek İstiyorum!
El Bab'dan Son Dakika!
Geleceğin Otosunda Türkiye İmzası Var

tff'den skandal paylaşıma inceleme

TFF'DEN SKANDAL PAYLAŞIMA İNCELEME

Türkiye Futbol Federasyonu, sosyal medyada İstanbul'daki terör saldırısını öven paylaşımlarıyla büyük tepki çeken Kütahya bölgesi hakemlerinden Süleyman Belli ile ilgili açıklama yayınladı.

Tarih : 02 Ocak 2017, 09:51
Puan Ver : Tff'den Skandal Paylaşıma İnceleme(7/10)7


Türkiye Futbol Federasyonu, sosyal medyada İstanbul'daki terör saldırısını öven paylaşımlarıyla büyük tepki çeken Kütahya bölgesi hakemlerinden Süleyman Belli ile ilgili açıklama yayınladı.



Bildirimlerin kamuoyunda haklı tepkilere neden olduğu belirtilen açıklamada "Hakemlerin, milli, ahlaki ve sportif kültüre aykırı paylaşımlarda bulunması lisans iptaline varan yaptırımlara tabidir. Bu fiil Merkez Hakem Kurulu'nca incelenecek ve düzenlenecek rapor doğrultusunda söz konusu kişi disiplin kuruluna sevk edilebilecektir" denildi.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Tff  Den  Skandal  Paylaşıma  İnceleme    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER