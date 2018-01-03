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TFF'den Terim'i çıldıracak hamle: Sen gelme

TFF'DEN TERİM'İ ÇILDIRACAK HAMLE: SEN GELME

Türkiye Futbol Federasyonu, davalık olduğu Fatih Terim'i Antalya'da düzenlenecek teknik direktör seminerine çağırmadı.

Tarih : 03 Ocak 2018, 18:10
Puan Ver : Tff'den Terim'i Çıldıracak Hamle: Sen Gelme(6/10)2

Türkiye Futbol Federasyonu ile Fatih Terim arasında, hatta dolaylı yoldan Galatasaray arasında yine bir kriz yaşanacak gibi görünüyor. TFF, 8-10 Ocak tarihleri arasında Antalya'da bir teknik direktör semineri düzenleyecek. Organizasyona başta milli takımın teknik patronu Mircea Lucescu olmak üzere, Türkiye'nin en üst düzey birçok antrenörünün yanı sıra Avrupa'dan da çok sayıda ünlü teknik adam çağrılmış durumda. Ancak Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in bu seminere davet edilmediği öğrenildi.

TARAFLAR DAVALIK OLDU

Gerekçe ise Terim'in TFF ile tazminat konusunda davalık olması. Fatih hoca, görevine son veren TFF'den 3,5 milyon euroluk tazminatını talep edince, Futbol Federasyonu bu talebe itiraz davası açarak mahkeme sürecini başlatmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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