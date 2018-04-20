TFF'NİN OLAYLI DERBİYLE İLGİLİ VERECEĞİ KARARIN TARİHİ BELLİ OLDU
Türkiye Futbol Federasyonu, tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş derbiyle ilgili kararını önümüzdeki hafta içinde verecek.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş ile karşılaştı.
Zorlu mücadele 57. dakikada çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi.
TFF KARARI ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA İÇİNDE VERECEK
İşte TFF'den yapılan açıklama:
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Ülker Stadyumu'nda oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci müsabakası, yaşanan saha olayları nedeniyle hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edilmiştir.
ŞENOL GÜNEŞ'E GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ
Müsabakanın akıbetiyle ile ilgili karar önümüzdeki hafta içinde Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından verilecektir.
Maçta yaralanan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz.
Kaynak: haberinburada
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