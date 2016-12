Duyuru videosunun ardından tüm oyuncuların tekrar ilgi odağına giren The Last Of Us Part 2'ye ait yeni bilgiler bugün ortaya çıktı. Peki yeni oyun ilk oyuna göre nasıl olacak? Detayları haberimizde.



Duyuru videosunun ardından tüm oyuncuların tekrar ilgi odağına giren The Last Of Us Part 2'ye ait yeni bilgiler bugün ortaya çıktı. Peki yeni oyun ilk oyuna göre nasıl olacak? Detayları haberimizde.



The Last of Us, Naughty Dog tarafından geliştirilen bir aksiyon-macera oyunu. Hayatta kalma stratejileri ve çeşitli RPG ögeleri de bulunduran oyun Sony Computer Entertainment iş birliği ile sadece Playstation konsollarına özel bir oyun olarak geldi. Oyunun oynanış mekaniklerinden çok senaryosu ön plana çıktığından The Last Of Us kendisine büyük bir hayran kitlesi elde etmeyi başardı. Oyundaki ana karakterler Elli ve Joel, virüse karşı tedavi ararken aralarında oluşan baba kız ilişkisi, duygusal sahnelere de gebe olan cinsten. Daha sonra Remastered sürümü PlayStation 4 için çıkan oyun geçtiğimiz gün devam oyunun müjdesi ile tekrar gün yüzüne çıktı.



PlayStation Experience



PlayStation Experience'da boy gösteren oyunlardan olan The Last of Us Part II, etkileyici bir tanıtım videosunun ardından meraklı bir bekleyiş sürecini de başlatmış oldu. Oyun hakkında önemli birkaç bilgi tartışma konusu olmuş iken Neil Druckmann tarafından oyun hakkında birkaç detay paylaşıldı.Gelen haberlere göre The Last of Us Part II'de nefret duygusu ön planda olacak. Tanıtım videosunda Ellie'nin “Hr birini bulup öldüreceğim” sözü de bunu kanıtlar cinsten.



İlk oyundaki duygusal temanın devam edip etmeyeceğine dair sorulara ve diğer birkaç polemiğe Neil Druckmann “Bize Güvenin” şeklinde açıklamada bulundu. Son olarak oyun ilk oyuna kıyasla ileri bir zamanda geçecek ve Ellie 19 yaşında olacak. Ayrıca oyunda Ellie'yi kontrol edeceğiz. Birkaç ara sahnede Joel'i kontrol edecek miyiz tartışma konusu.



Ace Combat 7 Fragmanı PSVR ile Yayınlandı