Lenovo, iş dünyasının çehresini değiştirecek yeni iş istasyonunu tanıttı. Yeni ThinkStation P320 Tiny , hem dünyanın en küçük iş istasyonu, hem de Lenovo PC as a Service (PCaaS)ile bilişim dünyasındaki dönüşümün yeni adı.



Lenovo, iş dünyasının çehresini değiştirecek yeni iş istasyonunu tanıttı. Yeni ThinkStation P320 Tiny , hem dünyanın en küçük iş istasyonu, hem de Lenovo PC as a Service (PCaaS)ile bilişim dünyasındaki dönüşümün yeni adı.



Lenovo, NewYork'ta düzenlediği TechWorld TRANSFORM zirvesinde, yeni bilgisayarlarını duyurdu. Yeni ThinkStation P320 Tiny , pazardaki en küçük bilgisayar olmasının yanında sunduğu Bağımsız Yazılım Tedarikçisi (ISV) sertifikasıyla müşterilerin en kritik uygulamalarının güvenilir şekilde çalışmasını sağlıyor.



Öte yandan Lenovo, donanım ile servis hizmetlerini tek bir çözümde birleştiren ve müşterilerine uçtan uca PC yönetimi imkanı sunan bir sistem olarak tasarlanan Lenovo PC as a Service (PCaaS) ile kolaylıklar sağlamaya devam ediyor. PCaaS, bilgisayar satın alımlarının yükünü; cihazların konuşlandırılması ve yönetilmesindeki zorlukları ortadan kaldırarak ürün ömrü ve verimliliğini artırırken toplam maliyetleri düşürüyor, bu sistemle teknoloji dönüşümü, Lenovo müşterileri için bir sorun olmaktan çıkıyor.



ThinkStation P320 Tiny: Dünyanın en küçük iş istasyonu



Günümüz iş dünyasında, iş istasyonlarının güçlü olduğu kadar, her ortamda çalışmaya müsait ve kullanışlı olması gerekiyor. Yeni Lenovo ThinkCentre Tiny, kurulumu kolay; aksesuarlarla uyumlu, en son Intel Core i işlemcilerin gücünden yararlanan ve profesyonel uygulamalar için gerekli performansı sağlayan yapısı ve ISV sertifikası için gereken gücü veren NVIDIA Quadro Graphics'e dayanan temeli ile güvenilir bir iş istasyonu olarak dikkat çekiyor. İster son teknoloji yenilikçi ürünler geliştirin; isterseniz bir gökdelen tasarlayın ya da zorlu yazılımlarla gelecekteki girişimcileri eğitin, P320 Tiny, küçük ama etkili bir iş istasyonu olarak her ihtiyacınızı karşılayacak kadar yüksek performanslı ve kompakt.



Bilgisayar teknolojileri artık Lenovo PC as a Service (PCaaS) ile çok kolay



Yeni nesil, iş istasyonlarının çalışma ortamlarına kolayca adapte olabilmesi ve rahatça taşınabilirlik gibi özellikleri önemseyen teknoloji meraklısı çalışanlar;artık çalıştıkları işletmeleri de değiştiriyor. İşletmeler, iş yapış alışkanlıklarını ve işletmenin teknolojik yapısını bu çalışanların teknolojiye yaklaşımına göre şekillendiriyor. Bu nedenle sabit aylık ücretli abonelikle finansman; dağıtım, yönetim ve elden çıkarma işlemlerini basitleştiren Lenovo PC as a Service (PCaaS)işletmelerin teknolojik altyapısında önemli bir yere sahip olacak.



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