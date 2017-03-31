Bayern Münih ile 2012-13 sezonundan başlamak üzere çıktığı resmi maçlarda, sırasıyla 23, 26, 21 ve 32 gol atan Alman futbolcu, bu yıl ise 6 kez rakip ağları sarsabildi.



Bayern Münih ile 2012-13 sezonundan başlamak üzere çıktığı resmi maçlarda, sırasıyla 23, 26, 21 ve 32 gol atan Alman futbolcu, bu yıl ise 6 kez rakip ağları sarsabildi.



Ligdeki en düşük skor ortalamasına, maç başına 0,2 golle tamamladığı 2011-12 sezonunda ulaşan Müller, bu sezona ise 0,09 gol ortalamasıyla devam ediyor. Müller'in, 2018 FIFA Dünya Kupası elemelerinde Almanya Milli Takımı formasıyla oynadığı 5 maçta 5 gol atması, düşük performansının arkasında, Bayern Münih'in saha dizilişinin olma ihtimalini güçlendiriyor.







kaynak:sabah