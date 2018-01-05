Bayern Münih'in Alman yıldızı Thomas Müller, Beşiktaş ile oynayacakları maçların zorlu geçeceğine vurgu yaptı.

Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş ile eşleşen Bayern Münih'te yıldız futbolcu Thomas Müller, tur şanslarını değerlendirdi.

Alman yıldız, Beşiktaş'ın zorlu bir rakip olduğunu ancak turu geçmek istediklerine vurgu yaptı.

"ÇOK SERT OLACAK"

Alman basınına konuşan Müller, "Beşiktaş ile yapacağımız maçlar çok sert olacak. Beşiktaş kaliteli bir takım ancak bizim hedefimiz kesinlikle tur atlamak" ifadelerini kullandı.

Bayern Münih formasıyla bu sezon 20 maça çıkan Thomas Müller, 4 gol attı ve 6 asist yaptı.

Bayern Münih - Beşiktaş Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk karşılaşması, 20 Şubat 2018 Salı günü saat 22:45'te oynanacak. Rövanş mücadelesi ise 13 Mart 2018 Çarşamba günü saat 20:00'de olacak.

Kaynak: haberinburada