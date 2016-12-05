30 uçağını sefer dışı bırakan ve zor zamanlar geçiren THY 77.8 milyon dolara Airbus A340-500 satın aldı. Uçak eski Tunus diktatörü Zeynel Abidin Bin Ali'nin kullanımına sunulmuştu. Tunusair uçağın satıldığını doğruladı.



Tunus'un, Arap Baharı ile devrilen Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin Bin Ali'nin Airbus A340 uçağını THY 78 milyon dolara satın aldı. Bin Ali'nin sadece bir kez, test uçuşunda kullandığı uçak, 2010'dan beri Bordeaux havaalanında tutuluyordu.



Arap Baharı sonrasıda Zeynel Abidin Bin Ali'nin kaçmasının ardından, Tunisair tarafından 2012'de satışa çıkarılan uçak, THY'ye 181 milyon dinara satıldı. (276 milyon TL- 73 milyon Euro) Zeynel Abidin Bin Ali'nin kullanımı için özel yaptırılan uçağın THY'ye satıldığına ilişkin ilk haber Realites adlı dergide yayınlandı. Tunisair Dış İlişkiler Bölüm Başkanı Amal Bourguiba AFP'ye yaptığı açıklamada, uçağın THY'ye satıldığını doğruladı.







kaynak:sözcü