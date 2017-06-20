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thy, 9'uncu kez avrupa'da en iyi seçildi

THY, 9'UNCU KEZ AVRUPA'DA EN İYİ SEÇİLDİ

BUGÜN açıklanan 2017 Skytrax sonuçlarına göre üst üste 9uncu kez Güney Avrupanın En İyi Havayolu Şirketi ilan edilen Türk Hava Yolları (THY), business sınıfı ikram kategorisine de ödülleri topladı.

Tarih : 20 Haziran 2017, 15:54
Puan Ver : Thy, 9'uncu Kez Avrupa'da En İyi Seçildi(10/10)12


Skytrax'ta THY ikramda ise En İyi Business Class İkram Servisi, En İyi Business Class Özel Yolcu Salonu ve En İyi Business Class Özel Yolcu Salonu İkramı ödüllerinin sahibi oldu.



THY adına ödülü yönetim kurulu başkanı İlker Aycı aldı. Aycı, kaliteden hiçbir zaman ödün vermemeyi amaçladıklarını belirten İlker Aycı, "Daha iyi olmak için çalışacağız. Ödül sayımızı artıracağız" diye konuştu.



Ticari havayolları için araştırmaları yapan Birleşik Krallık'ta danışmaya dayalı uçuş araştırmaları yapan, uluslararası seyahat muayenelerinde en iyi kabin kadrosu, havalimanı, havayolları, havayolu dinlenme salonu, uçaklar içindeki eğlence, güvertedeki ikram ve diğer unsurları tespit eden servisi Skytrax; Dünyanın En saygın hava yolu ödüllerinden biri kabul ediliyor.



 



kaynak:milliyet








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