Brezilya'nın en büyüğü Azul ve THY arasında kod paylaşımı yapılacak. Böylelikle THY, Azul'un iç hat koduna eklenecek ve yolcular THY üzerinden biletlerini doğrudan satın alabilecek.

Brezilya'nın en büyük havayolu şirketi Azul iç hatlarına Türk Hava Yolları'nın (THY) "TK" kodunu ekleyecek. Böylelikle müşteriler, doğrudan THY satış kanallarından, Azul tarafından opere edilen Brezilya iç hat destinasyonlarına uçmak için bilet satın alabilecek.

"AZUL'UN ÖDÜLLÜ BAĞLANTILARINDAN THY YOLCULARI DA FAYDALANACAK"

Anlaşma ile ilgili olarak Azul'un Gelir Sorumlusu Abhi Shah, "Türk Hava Yolları ile yaptığımız ortak kod paylaşımı sözleşmesi, özellikle Avrupa ve Asya'dan Brezilya'ya giden yolcular nezdinde uluslararası varlığımızı güçlendirmek için çok önemli; yolcularımız artık bilet keme, check-in ve biniş kartı kolaylıklarından faydalanabilecekler. Ayrıca Azul'un ödüllü hizmetlerinden THY bağlantılı yolcular da faydalanacak."dedi.

"YOLCULAR KOLAYLIKLA UÇABİLECEK"

Türk Hava Yolları Başkan Vekili ve CEO'su Bilal Ekşi ise, "Türk Hava Yolları olarak, Brezilya'nın en önemli havayollarından biri olan Azul ile "codeshare" ortağı olduğumuz için çok mutluyuz. Bu yeni ticari işbirliği sayesinde, yolcularımız İstanbul-Sao Paulo uçuşunu takiben, kolaylıkla Sao Paulo'dan Brezilya'nın çeşitli destinasyonlarına uçabilecekler" dedi.

THY, başlangıçta, Azul'un Sao Paulo (Guarulhos) operasyonlarından Brezilya'da Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Ilheus, Porto Seguro, Porto Alegre, Brasilia, Foz do Iguaçu ve Florianopolis gibi 14 destinasyona kendi kodunu yerleştirecek.

Azul, Brezilya, Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri ve Güney Amerika'da 100'den fazla destinasyona, günde 755 kalkış gerçekleştiriyor.

Kaynak: haberinburada