THY EUROLEAGUE'DE FİNAL-FOUR'A KALAN İLK TAKIM BELLİ OLDU
THY Euroleague'de Zalgiris, Olympiacos'u evinde yenerek adını Final-Four'a yazdıran ilk ekip oldu.
Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final dördüncü maçında Litvanya temsilcisi Zalgiris, Yunanistan'ın Olympiakos takımını 101-91 yenerek seriyi 3-1 kazandı ve Dörtlü Final'e kalan ilk takım oldu.
Zalgirio Arena'da oynanan maçın ilk çeyreğini 23-22 önde geçen ev sahibi ekip, soyunma odasına da 51-37 üstün girdi.
Üçüncü çeyrekte üstünlüğünü sürdüren ve son periyoda 78-56 önde giren Litvanya temsilcisi, karşılaşmadan 101-91 galip ayrılarak seriyi 3-1 kazandı.
19 YIL SONRA DÖRTLÜ FİNALE KALDI
Bu sonuçla Zalgiris, 19 yıl aradan sonra Dörtlü Final'e adını yazdırmayı başardı.
Zalgiris'te Kevin Pangos 21, Edgaras Ulanovas 20 sayıyla galibiyete önemli katkıda bulundu.
Konuk takımda ise Vassilis Spanoulis 19, Janis Strelnieks 17 sayıyla mücadeleyi tamamladı.
Zalgiris, Dörtlü Final'in yarı finalinde Fenerbahçe Doğuş-Baskonia eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Dörtlü Final, 18-20 Mayıs'ta Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenecek.
Kaynak: haberinburada
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