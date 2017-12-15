Thy, İtalya Seferlerini İptal Etti!
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THY, İtalya seferlerini iptal etti!

THY, İTALYA SEFERLERİNİ İPTAL ETTİ!

Türk Hava Yolları, İtalya'ya bugün yapmayı planladığı bazı seferlerini, bu ülkedeki grev nedeniyle iptal ettiğini duyurdu.

Tarih : 15 Aralık 2017, 06:00
Puan Ver : Thy, İtalya Seferlerini İptal Etti!(8/10)4

Türk Hava Yolları, İtalya'ya bugün yapmayı planladığı bazı seferlerini, bu ülkedeki grev nedeniyle iptal ettiğini duyurdu.

4 SEFER YAPILAMAYACAK

Buna göre, THY'nin Atatürk Havalimanı'ndan gerçekleştirmeyi planladığı, saat 12.55'teki TK-1865 sefer sayılı İstanbul-Roma, saat 12.40'taki TK-1895 sefer sayılı İstanbul-Milano, saat 14.35'teki TK-1866 sefer sayılı Roma-İstanbul ve saat 14.35'teki TK-1896 sefer sayılı Milano-İstanbul seferleri yapılamayacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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