Türk Hava Yolları, İtalya'ya bugün yapmayı planladığı bazı seferlerini, bu ülkedeki grev nedeniyle iptal ettiğini duyurdu.

Türk Hava Yolları, İtalya'ya bugün yapmayı planladığı bazı seferlerini, bu ülkedeki grev nedeniyle iptal ettiğini duyurdu.

4 SEFER YAPILAMAYACAK

Buna göre, THY'nin Atatürk Havalimanı'ndan gerçekleştirmeyi planladığı, saat 12.55'teki TK-1865 sefer sayılı İstanbul-Roma, saat 12.40'taki TK-1895 sefer sayılı İstanbul-Milano, saat 14.35'teki TK-1866 sefer sayılı Roma-İstanbul ve saat 14.35'teki TK-1896 sefer sayılı Milano-İstanbul seferleri yapılamayacak.

Kaynak: haberinburada