Kopenhang-İstanbul seferi yapan THY uçağının yolcuları ve kaptan pilotu, Afgan gencin Danimarka'dan sınır dışı edilmesini engelledi. Ekibin kahramanlığı, Danimarka'da olay oldu.

Türk Hava Yolları'nın dün akşam saat 18.40'ta TK 1786 sefer sayılı Kopenhag-İstanbul seferini yapan uçağının yolcuları, sığınma başvurusu reddedilen Afgan gencin sınır dışı edilmesini engelledi.

İHBARI ALIR ALMAZ HAREKETE GEÇTİLER

Rohullah Arabzadeh adlı 20 yaşındaki Afgan gencin sığınma başvurusunun reddedilmesi üzerine gence destek olmak isteyen ve kendilerine "Rohullah'ın dostları" adını veren bir grup, süreci takip etmeye başladı.

Rohullah Arabzadeh'in kaldığı sığınmacı kampından sınır dışı edilmek üzere polis tarafından alındığı haberini duyan grup, sosyal medyadan haberleşerek Kopenhag Havaalanı'na geldi.

YOLCULARA BİLDİRİ DAĞITTILAR

Bagajlarını vermek ve biniş kartlarını almak için THY gişelerinin önünde kuyrukta bekleyen yolculara üzerinde Danca ve Türkçe olarak uçakta sınır dışı edilen bir gencin bulunacağı ve isterlerse bunu engelleyebileceklerini belirten bildiriler dağıtıldı.

Yolcuların kabine biniş tamamlandıktan sonra yerlerine oturmadan ayakta bekleyebilecekleri ve kemerlerini bağlamayı reddedebileceklerinin hatırlatıldığı bildiride, ancak sığınmacı genç uçaktan çıkarılınca yerlerine oturabileceklerini kabin personeline bildirebilecekleri hatırlatıldı.

BİR YOLCU, KAPTAN PİLOTU UYARDI

Kuyrukta bekleyen ve adının açıklanmasını istemeyen erkek bir Türk yolcunun uçağa girince pilota uçakta sınır dışı edilecek bir genç bulunduğunu ve bu kişiyi uçağa almaması gerektiğini söylediği belirtilirken, pilotun da sınır dışı edilen genci uçağa bindirmediği açıklandı.

Kaynak: haberinburada