Çocuğunuzda Ateş Ve Kusma Şikayeti Varsa Dikkat!
Kesintisiz Elektrik Enerjisi İçin Müdahale Timleri Kuruluyor
Sivasspor, Rıdvan Şimşek'i Kadrosuna Kattı
Özel Toplu Taşıma Araçlarına Ağır Yaptırım
Salih Müslim: Abd Bize Silah Veriyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyükelçilere Hitap Etti
Thy Saat 00:00'a Kadar Seferlerini Durdurdu
Erhan Çelik'ten Gülben Ergen'e Gönderme
Dikkat Geç Fark Edilirse Öldürücü Olabiliyor!
Mesut Özil'in Geleceği Arsene Wenger'e Bağlı
Çipli Kimlik Kartlarına Yoğun Başvuru
Çavuşoğlu'ndan Flaş Açıklamalar! Seyirci Kalamayız
Çin'den Trump'a 'intikam' Uyarısı
Takside İndi-Bindi Vurgunu
İstanbul'da Tır'lara Kar Yasağı
15 Dakikada 15 Deaş Hedef İmha Edildi
Ege Denizi'nde Kuvvetli Fırtına Uyarısı Yapıldı
Mucize İlaç Mı Lazım? Egzersiz Yapın
Tsk'dan Fırat Kalkanı Açıklaması
Dolar Rekor Kırmaya Devam Ediyor!

thy saat 00:00'a kadar seferlerini durdurdu

THY SAAT 00:00'A KADAR SEFERLERİNİ DURDURDU

İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle hava ulaşımında aksamalar meydana geliyor. THY iç hat seferlerini saat 00:00'a kadar iptal etti.

Tarih : 09 Ocak 2017, 15:54
Puan Ver : Thy Saat 00:00'a Kadar Seferlerini Durdurdu(10/10)10


Kötü hava koşulları nedeniyle iptal olan seferler



THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, akşam 18.00'a kadar yoğun kar yağışı ve düşük görüş şartları nedeniyle tüm uçuşları durdurduklarını açıklamıştı.



Yurdu etkisi altına alan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları hava trafiğini olumsuz etkiliyor. THY sabah saatlerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle iç ve dış hatlarda bugün yapması gereken 277 seferini iptal ettiğini açıklamıştı.



Hafta sonu etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle hava yolu şirketleri bir çok seferini iptal etmek zorunda kaldı. İstanbul'da etkili olan kar yağışı hava yolu şirketlerini olumsuz yönde etkilerken, bir çok seferinde iptal edilmesine neden oldu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Türk Hava Yolları iç ve dış hatlarda bugün yapması gereken 277 seferini iptal etti. Pegasus Havayolları 75 seferini iptal ederken, Atlasglobal Havayolları ise 9 seferini iptal etti.



Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) yolcuların mağdur olmaması için tüm önlemleri alırken, Türk Hava Yolları ise yolcularına battaniye ve kumanya dağıttı.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Thy  Saat  0000  A  Kadar  Seferlerini  Durdurdu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER