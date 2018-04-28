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Thy Seçimde Biletleri Ücretsiz Değiştirecek
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THY Seçimde Biletleri Ücretsiz Değiştirecek

THY SEÇİMDE BİLETLERİ ÜCRETSİZ DEĞİŞTİRECEK

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi "Yolcularımızın bilet değişikliklerinden herhangi bir ceza almadan, seçimde oylarını kullanabilmeleri için cezasız değişiklik hakkı getirdik" dedi.

Tarih : 28 Nisan 2018, 12:00
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Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin, "Yolcularımızın bilet değişikliklerinden herhangi bir ceza almadan, seçimde oylarını kullanabilmeleri için cezasız değişiklik hakkı getirdik. Vatandaşlarımız çok rahatlıkla aldıkları biletleri cezası olmadan 24 Haziran'ı düşünerek değiştirebilirler" dedi.

3. HAVALİMANI'YLA İLGİLİ DE AÇIKLAMA

Bilal Ekşi, buna ilave olarak uçuşlarla ilgili yeni talep gelmesi halinde bu talepleri karşılamak için de ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. 29 Ekim'de açılması planlanan 3. Havalimanı'nın Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlayacağını da dile getiren Ekşi, "3. Havalimanı Türkiye'yi ulaşımda ve turizmde ana merkezlerden birisi haline getirecek. 250 bine yakın da yeni istihdam sağlayacak ama THY artık iki haneli büyümeyi çok rahatlıkla yapabilen noktaya gelecek" ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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