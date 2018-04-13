THY, TARİHİNİN EN PAHALI BİLETİNİ SATTI! İŞTE REKOR ÜCRET
THY'nin Los Angeles uçuşlarındaki business class koltuk fiyatı, yoğun talebin etkisiyle 16-24 Nisan arası gidiş dönüş 32 bin 200 TL'ye kadar çıktı.
Türk Hava Yolları'nın (THY) özellikle ABD gibi bazı uzun uçuşlarında 'busines class' bilet fiyatları zaman zaman yoğun talebin de etkisiyle dikkat çekici rakamlara çıkıyor. THY'nin bugüne kadarki en yüksek bilet fiyatı da Güney Kaliforniya'da Pasifik Okyanusu boyunca uzanan ve Melekler Şehri olarak da anılan Los Angeles hattında oldu. Habertürk'ün haberine göre, 13 saat uçuş süreli Boeing 777 tipi uçaklarla İstanbul'dan 'business class' gidiş-geliş bilet fiyatı 30 bin TL'yi de geçti.
BUGÜNE KADAR SATTIĞI EN PAHALI BİLET
Talebin de etkisiyle 16 Nisan gidiş ve 24 Nisan dönüş olmak üzere business class sınıfında Los Angeles'a seyahat etmenin bedelinin 32 bin 200 bin TL'ye kadar çıkması THY'nin bugüne kadar sattığı en pahalı bilet oldu. THY, İstanbul-Los Angeles karşılıklı uçuşlarında çok sayıda İran asıllı ABD'lileri transit olarak taşıyor.
Kaynak: haberinburada
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