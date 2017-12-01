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THY, Uçağa Biniş İşlemlerini 5 Dakika Öne Aldı

THY, UÇAĞA BİNİŞ İŞLEMLERİNİ 5 DAKİKA ÖNE ALDI

THY, uçağa biniş işlemlerini 5 dakika daha öne aldı. Uçuşa 15 dakika kalana kadar biniş işlemlerine devam eden THY, bugünden itibaren bu süreyi 20 dakikaya çıkardı.

Tarih : 01 Aralık 2017, 14:50
Puan Ver : Thy, Uçağa Biniş İşlemlerini 5 Dakika Öne Aldı(9/10)8


Türk Hava Yolları (THY) önemli bir uygulamayı daha hayata geçirdi. Operasyonların vaktinde gerçekleştirilmesi için boarding (uçağa biniş) süresi 5 dakika öne alındı.



UYGULAMA YÜRÜRLÜĞE GİRDİ



Bugüne kadar uçuşa 15 dakika kalana kadar biniş işlemlerine devam eden THY, 1 Aralık'tan (bugün) itibaren bu süreyi 20 dakikaya çıkardı.



 



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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