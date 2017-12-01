THY, uçağa biniş işlemlerini 5 dakika daha öne aldı. Uçuşa 15 dakika kalana kadar biniş işlemlerine devam eden THY, bugünden itibaren bu süreyi 20 dakikaya çıkardı.



Türk Hava Yolları (THY) önemli bir uygulamayı daha hayata geçirdi. Operasyonların vaktinde gerçekleştirilmesi için boarding (uçağa biniş) süresi 5 dakika öne alındı.



UYGULAMA YÜRÜRLÜĞE GİRDİ



Bugüne kadar uçuşa 15 dakika kalana kadar biniş işlemlerine devam eden THY, 1 Aralık'tan (bugün) itibaren bu süreyi 20 dakikaya çıkardı.































Kaynak: haberinburada



