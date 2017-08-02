THY UÇAĞI, KABİNDEKİ SAHİPSİZ TELEFON YÜZÜNDEN GERİ DÖNDÜ!
Sahipsiz cep telefonu, uçuşu yarıda bıraktırdı. THY uçağı sahipsiz telefon yüzünden İstanbul'a döndü.
UÇAKTA SAHİPSİZ CEP TELEFONU BULUNDU
Türk Hava Yollarının İstanbul-Washington seferini yapan TC-JNP tescilli Airbus 330 tipi uçağı Saat 14.45'te Atatürk Havalimanı'ndan havalandıktan sonra uçakta sahipsiz bir cep telefonu bulundu.
SEFERİ TAMAMLAYAMADAN GERİ DÖNDÜ
Kabin memurlarının olayı uçağın kaptan pilotuna bildirmesinin ardından, THY uçağı İstanbul'a geri dönme kararı aldı. Türk Hava Yolları uçağı, Romanya hava sahasında İstanbul'a geri döndü.
YOLCULAR VE BAGAJLAR ARANDI
Atatürk Havalimanı'na inen THY Washington uçağında bulunan yolcular ve bagajlar aramadan geçirildi. Yolcular aynı uçakla Washington'a gönderilecek.
Kaynak: haberinburada
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