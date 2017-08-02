İran'ın Uzaya Fırlattığı Uydu, Abd, İngiltere, Almanya Ve Fransa'yı Telaşlandırdı
İşte Yaş'ta Yapılan Atama Ve Terfilerin Tam Listesi
15 Temmuz'dan Sonra Tsk'ya Geri Dönen Pilotlar, Generalliğe Terfi Etti
Aihm'den Nuriye Gülmen Ve Semih Özakça'ya Ret!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir-C. Brugge Maçını İzlemeye Geldi
Trump, Kongre'nin Yaptırım Tasarısını Hem Eleştirdi Hem İmzaladı
Galatasaraylı Futbolcularla Suriyeli Çocukların Buluşması Beğeni Topladı
Fenerbahçe, Kadro Dışı Bıraktığı Van Der Wiel'ı Affetti
Thy Uçağı, Kabindeki Sahipsiz Telefon Yüzünden Geri Döndü!
Beşiktaş, Valencia'dan Alvaro Negredo İle 3 Yıllığına Anlaştı
İşte Kara, Deniz Ve Hava Kuvvetlerine Getirilen İsimler
Aykut Kocaman Toplantıda Açıkladı: İki Transfere İhtiyacımız Var
Fenerbahçe, Simon Kjaer'in Satış Fiyatını Açıkladı: 12.5 Milyon Euro
Engelli Merkezinde Kan Donduran Görüntüler!
Podolski, Burak Yılmaz'ın Transferiyle Fena Dalga Geçti
Kızılırmak'taki Piranalarla İlgili Şok Detay: Petshop'tan Alıp Bakamayınca Irmağa Atıyorlar
İbrahim Kalın Yaş Kararların Açıkladı:
A Milli Takım'ın Yeni Teknik Direktörü Lucescu Oldu
Kedi Firarda! Ofiste Yalnız Kalınca Kapıyı Açıp Şirketi Ayağa Kaldırdı
Erdoğan, Damadının Müdürlüğünü Yaptığı Milli İha Tesislerini Ziyaret Etti

THY UÇAĞI, KABİNDEKİ SAHİPSİZ TELEFON YÜZÜNDEN GERİ DÖNDÜ!


THY Uçağı, Kabindeki Sahipsiz Telefon Yüzünden Geri Döndü!
Tarih : 02 Ağustos 2017, 20:20
Puan Ver : Thy Uçağı, Kabindeki Sahipsiz Telefon Yüzünden Geri Döndü!(8/10)4

Sahipsiz cep telefonu, uçuşu yarıda bıraktırdı. THY uçağı sahipsiz telefon yüzünden İstanbul'a döndü.

UÇAKTA SAHİPSİZ CEP TELEFONU BULUNDU

Türk Hava Yollarının İstanbul-Washington seferini yapan TC-JNP tescilli Airbus 330 tipi uçağı Saat 14.45'te Atatürk Havalimanı'ndan havalandıktan sonra uçakta sahipsiz bir cep telefonu bulundu.

SEFERİ TAMAMLAYAMADAN GERİ DÖNDÜ

Kabin memurlarının olayı uçağın kaptan pilotuna bildirmesinin ardından, THY uçağı İstanbul'a geri dönme kararı aldı. Türk Hava Yolları uçağı, Romanya hava sahasında İstanbul'a geri döndü.

YOLCULAR VE BAGAJLAR ARANDI

Atatürk Havalimanı'na inen THY Washington uçağında bulunan yolcular ve bagajlar aramadan geçirildi. Yolcular aynı uçakla Washington'a gönderilecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Thy  Uçağı  Kabindeki  Sahipsiz  Telefon  Yüzünden  Geri  Döndü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER