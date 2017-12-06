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THY uçağına yıldırım çarptı! Havadaki panik tam 2 saat boyunca sürdü

THY UÇAĞINA YILDIRIM ÇARPTI! HAVADAKİ PANİK TAM 2 SAAT BOYUNCA SÜRDÜ

Atatürk Havaalanından kalkan THY uçağı, yıldırım isabet etmesinin ardından geri dönme kararı aldı. İniş için uygun ağırlığa gelmesi beklenen uçak, 2 saat tur attıktan sonra iniş yapabildi.

Tarih : 06 Aralık 2017, 08:50
Puan Ver : Thy Uçağına Yıldırım Çarptı! Havadaki Panik Tam 2 Saat Boyunca Sürdü(5/10)1

TÜRK Hava Yolları'nın(THY), İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan kalkış yapan uçağı, yıldırım isabet etmesi üzerine havadan geri döndü.

134 YOLCUSU BULUNUYORDU

THY'nin İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Somali'nin başkenti Mogadişu'ya gitmek üzere 134 yolcusunu alarak saat 01.20'de havalanan Boeing 737-800 tipi, TC-JHY kuyruk tescilli uçağına, kalkışından kısa bir süre sonra yıldırım isabet etti.

MARMARA'DA 2 SAAT TUR ATTI

Bunun üzerine, uçağın kaptan pilotu, Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek geri dönme kararı aldı. İniş ağırlığına gelmesi için uçak Marmara hava sahası üzerinde yaklaşık 2 saat tur attıktan sonra saat 04.00 sıralarında sorunsuz şekilde iniş yaptı. THY teknik bakım hangarında gerekli kontrolleri yapılan uçak saat 06.00'da havalanarak Mogadişu'ya gitti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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