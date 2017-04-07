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thy uçağında 13 bin metrede doğurdu

THY UÇAĞINDA 13 BİN METREDE DOĞURDU

Türk Hava Yolları uçağında seyahat eden yolcunun kalkıştan bir saat sonra doğum sancıları başladı. Diaby Nafi adlı yolcu, kabin memurlarının yardımıyla bir kız bebek dünyaya getirdi. Kadiju adı verilen bebeğin ismi de havada bir yolcu tarafından kulağına okundu...

Tarih : 07 Nisan 2017, 16:35
Puan Ver : Thy Uçağında 13 Bin Metrede Doğurdu(9/10)11


Türk Hava Yolları'nın dün TK538 sefer sayılı Konakri(Gine)-Ouagadougou(Burkina Faso)- İstanbul uçağında seyahat eden Gine asıllı Fransa vatandaşı Diaby Nafi'nın uçak havalandıktan bir saat sonra Mali üzerinde doğum sancıları tuttu. Bunun üzerine yolcuya müdahale eden kabin memurları, doğumun başlaması üzerine hemen hazırlıklara başladı.



 



kaynak:milliyet








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