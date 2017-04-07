Türk Hava Yolları uçağında seyahat eden yolcunun kalkıştan bir saat sonra doğum sancıları başladı. Diaby Nafi adlı yolcu, kabin memurlarının yardımıyla bir kız bebek dünyaya getirdi. Kadiju adı verilen bebeğin ismi de havada bir yolcu tarafından kulağına okundu...