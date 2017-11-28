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THY Uçakları, Almanya Uçuşlarında Evcil Hayvan Taşımayacak

THY UÇAKLARI, ALMANYA UÇUŞLARINDA EVCİL HAYVAN TAŞIMAYACAK

THY, Almanya'nın aldığı karar doğrultusunda, bu ülkeye yapılacak uçuşlarda evcil hayvan taşınmayacağını duyurdu.

Tarih : 28 Kasım 2017, 04:40
Puan Ver : Thy Uçakları, Almanya Uçuşlarında Evcil Hayvan Taşımayacak(6/10)2

Türk Havayolları (THY), Almanya hükümetinin aldığı karar doğrultusunda, THY'nin Almanya varışlı uçuşlarında, kabin ve kargoda evcil hayvan taşınmayacağı bildirdi.

İKİNCİ BİLDİRİME KADAR YASAK DEVAM EDECEK

Konuyla ilgili THY'nin resmi internet sitesinde şu açıklama yapıldı:

Almanya Hükümeti tarafından alınan karar doğrultusunda, uluslararası uçuş noktalarından Almanya'ya seyahat edecek yolcuların kabinde ve/veya kargo bölümünde evcil hayvan taşıması, ikinci bir bildirime kadar gerçekleştirilemeyecektir.

"YOLCULARIMIZIN HASSASİYET GÖSTERMESİNİ RİCA EDİYORUZ"

Almanya'ya seyahat edecek yolcularımızın, herhangi mağduriyet yaşamamaları adına konuya önem göstermelerini rica ederiz.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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