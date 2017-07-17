Türk Hava Yolları, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de "Stopover in Istanbul" adlı ürününün tanıtımını yaptı. Hilton Oteli'ndeki etkinliğe, Kiev Büyükelçisi Yönet Can Tezel, THY Doğu Avrupa ve Balkanlar'dan Sorumlu Satış Başkan Yardımcısı Muhammed Fatih Durmaz, THY Kiev Müdürü Dinçer Sayıcı ile Türk ve Ukraynalı konuklar katıldı.

AKTARMALI YOLCULARA KIYAK

THY, Ukrayna'dan ABD, Kanada, Kolombiya, Venezuela, Panama, Küba, Arjantin ve Brezilya ,Birleşik Krallık, İrlanda, Seyşeller, Mauritius, Gürcistan, Azerbaycan, Tayland, İsrail, İtalya, Fransa, İspanya, Yunanistan, Almanya, Avusturya, Hollanda, Çek Cumhuriyeti, İsviçre, Belçika ve Danimarka'ya gidecek yolcular için "Stopover" uygulamasına başlıyor.

Ukrayna'nın Kiev, Odessa, Harkov, Lvov, Herson ve Zaporoje kentlerinden, İstanbul üzerinden aktarmalı uçan THY yolcularına İstanbul'da ücretsiz konaklama hizmeti sağlanacak.

4 VE 5 YILDIZLI OTELLER BEDAVA

Ekonomi sınıfı yolcular dört yıldızlı otelde bir gece, "business" sınıf yolcular beş yıldızlı otelde iki gece ücretsiz konaklayabilecek.

"Stopover" uygulamasından, İstanbul'da bağlantı süresi en az 20 saat olan ve İstanbul üzerinden gidiş-dönüş bileti bulunan yolcular yararlanabilecek.

Kaynak: haberinburada