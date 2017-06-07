

İtalyan Il Messaggero gazetesinin haberine göre, Alitalia ile ilgili niyet beyan eden 30'un üzerindeki şirket ve fon arasında THY de yer alıyor.







Habere göre, Alitalia ile ilgilenen şirketlerden hiçbiri şirketin tamamını satın almakla ilgilenmezken; sadece havayolu şirketinin bazı varlıklarına ilgi gösteriyor.







İtalya'nın finansal olarak zor durumdaki havayolu şirketi Alitalia'yı satmakla görevlendirilen yetkililer, dün yaptıkları açıklamada 32 şirketin Alitalia ile ilgilendiklerini yazılı olarak kendilerine ilettiklerini belirtmişti.







kaynak:milliyet