THY'DEN ATAK! İTALYAN HAVAYOLU ŞİRKETİNE TALİP OLDU
Türk Hava Yolları'nın (THY) finansal olarak zor durumda bulunan İtalyan havayolu şirketi Alitalia ile ilgilenen şirketler arasında yer aldığı belirtildi.
İtalyan Il Messaggero gazetesinin haberine göre, Alitalia ile ilgili niyet beyan eden 30'un üzerindeki şirket ve fon arasında THY de yer alıyor.
Habere göre, Alitalia ile ilgilenen şirketlerden hiçbiri şirketin tamamını satın almakla ilgilenmezken; sadece havayolu şirketinin bazı varlıklarına ilgi gösteriyor.
İtalya'nın finansal olarak zor durumdaki havayolu şirketi Alitalia'yı satmakla görevlendirilen yetkililer, dün yaptıkları açıklamada 32 şirketin Alitalia ile ilgilendiklerini yazılı olarak kendilerine ilettiklerini belirtmişti.
kaynak:milliyet
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar