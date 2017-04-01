THY'DEN FLAŞ ÜCRETSİZ LAPTOP AÇIKLAMASI
THY'nin 3'üncüsünü düzenlediği 12. Lale Festivali'nde İstanbul turizmini canlandırmak içinde çalışmada bulunuldu.
Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar ve Filistin olmak üzere Bahreyn, Irak, BAE, Tunus, Umman, Ürdün, Lübnan ve Fas Acenteleri ile İstanbul'da faaliyet gösteren 25 otelin temsilcisi bu çalıştayda bir araya gelerek toplamda 2 bin 250 toplantı gerçekleştirdi. Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesi'nden davet edilen acenteler, basın kuruluşları ve sosyal medya fenomenleri katıldıkları tanıtım turunun sonunda ticari çalıştaya katılım sağladılar.
kaynak:sabah
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