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thy'den flaş ücretsiz laptop açıklaması

THY'DEN FLAŞ ÜCRETSİZ LAPTOP AÇIKLAMASI

THY'nin 3'üncüsünü düzenlediği 12. Lale Festivali'nde İstanbul turizmini canlandırmak içinde çalışmada bulunuldu.

Tarih : 01 Nisan 2017, 11:17
Puan Ver : Thy'den Flaş Ücretsiz Laptop Açıklaması(8/10)9


Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar ve Filistin olmak üzere Bahreyn, Irak, BAE, Tunus, Umman, Ürdün, Lübnan ve Fas Acenteleri ile İstanbul'da faaliyet gösteren 25 otelin temsilcisi bu çalıştayda bir araya gelerek toplamda 2 bin 250 toplantı gerçekleştirdi. Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesi'nden davet edilen acenteler, basın kuruluşları ve sosyal medya fenomenleri katıldıkları tanıtım turunun sonunda ticari çalıştaya katılım sağladılar.



 



kaynak:sabah








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