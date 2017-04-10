

THY kabin görevlilerinin, doğum yapan bir kadına yardım etmesini tebrik eden Moore'a cevaben Ekşi "42.000ft'de yolcularımıza ekibimiz her türlü yardımı gösteriyor, sadece laptoplarını veremiyor" mesajını gönderdi.



Geçtiğimiz haftalarda ABD yönetimi skandal bir karara imza atmış ve İstanbul'un da içinde bulunduğu 10 uluslararası havalimanından ABD'ye yapılan direkt uçuşlarda cep telefonundan büyük elektronik cihazların uçak kabinine alınmasını yasaklamıştı.







Karar doğrultusunda İstanbul, Kahire, Amman, Kazablanka, Doha, Riyad, Cidde, Abu Dabi, Dubai ve Kuveyt'ten ABD'ye yapılan uçuşlarda, yolcular uçak kabinlerine laptop, tablet, DVD oynatıcı gibi teknolojik cihazlarla binemiyor. Bu cihazların uçuştan önce görevlilere teslim edilmesi gerekiyor ve kargo/bagaj bölümünde taşınıyor.











kaynak:yenişafak