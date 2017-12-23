Bakan Sarıeroğlu, Müjdeyi Verdi: Kadroya Geçen Taşeronların Maaşları Artacak
Türkiye'de Bir İlk! 197 Farklı Kuş Türü Olacak
Galatasaray'ın Eski Yıldızı Emmanuel Eboue İntiharın Eşiğinde!
Ölen Yakınları Üzerinden Nemalananlar Tek Tek Tespit Edilecek
Enerji Bakanlığı, Yerli Enerji Santrallerine Teşvik Verecek
Vergi Borcuna Sadık Mükellefe Yüzde 5 İndirim
Ardahanlılar Depolarını Gürcistan'da Dolduruyor
Son Dört Sezonun En Kötü Beşiktaş'ı
Galatasaray'a Müjde! Yıldız Futbolcu Geri Dönüyor
Süper Lig'deki Rekabet Kulüplerin Kasalarını Dolduruyor
Domagoj Vida'nın Beşiktaş'a Maliyeti Belli Oldu!
Konut Aidatı En Düşük Fatih'te, En Yüksek Sarıyer'de
Bitcoin'le İlgili Flaş İddia: Bir Gecede Çöker
Borsa İstanbul'a Yabancı Girişi 8 Kat Arttı
Kentsel Dönüşümde Faiz Desteği Kapsamı Genişliyor
Erdoğan'ın Üyası Meclis Gündemine Taşındı
Volkan Demirel, Süper Ligde Bir İlki Başardı
Arda Turan Beşiktaş'tan Haber Bekliyor
Başarılı Olan Sözleşmeli Öğretmen Kadroya Alınacak
İşte Yeni Khk İle Kapatılan Kurumların Tam Listesi

THY'nin yeni kargo uçağı Boeing 777 Atatürk Havalimanına ulaştı

THY'NİN YENİ KARGO UÇAĞI BOEİNG 777 ATATÜRK HAVALİMANINA ULAŞTI

Türk Hava Yolları'nın (THY) alt markası Turkish Cargo'nun teslim aldığı ikinci "Boeing 777" kargo uçağı, Atatürk Havalimanı'na indi.

Tarih : 23 Aralık 2017, 22:00
Puan Ver : Thy'nin Yeni Kargo Uçağı Boeing 777 Atatürk Havalimanına Ulaştı(9/10)5

Türk Hava Yolları'nın (THY) alt markası Turkish Cargo'nun teslim aldığı ikinci "Boeing 777" kargo uçağı, Atatürk Havalimanı'na indi.ABD'den hareket ederek, öğle saatlerinde İstanbul'a ulaşan kargo uçağı, THY Teknik Hangarına alındı.

KARGO SEFERİ 55'TEN 73'E ÇIKARILDI

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, 7 Aralık'ta düzenlenen, Turkish Cargo filosundaki ilk B777 tipi kargo uçağının teslim töreninde, direkt kargo seferi düzenlenen nokta sayısının 55'ten 73'e çıkarıldığını, büyüme ivmesini devam ettiren Turkish Cargo'nun hatlarına 2018 yılı ocak ayından itibaren yeni hatların ekleneceğini bildirmişti.

YENİ UÇUŞ YERLERİ

Bu çerçevede; Turkish Cargo, ocak ayından itibaren Porto Riko'nun liman şehri Aguadilla, Kolombiya'nın başkenti Bogota, Nijerya'nın kuzey bölgesinde yer alan Kano, ABD'nin Teksas eyaletinde yer alan Houston ve Atlas Okyanusu kıyısında bulunan Miami, Tayvan'ın özel şehirlerinden biri olarak bilinen Taipei Taoyuan ve Kanada'nın ticaret merkezi olarak kabul edilen Toronto'yu uçuş ağına ekleyecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Thy  Nin  Yeni  Kargo  Uçağı  Boeing  777  Atatürk  Havalimanına  Ulaştı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER