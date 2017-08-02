Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan yeni otopark yönetmeliği taslağı ile giriş ve çıkış noktalarının uygun olması kaydıyla, ticari binalar ve konutlar, çok katlı otoparka çevrilebilecek.

Çevre Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni Otopark Yönetmeliği taslağı tamamlandı. Yeni yönetmelik, belediyeler, üniversiteler ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının görüşüne sunuldu. Görüş ve önerilerin ardından son şekli verilecek taslakla, çok katlı ya da asansör tipi mekanik otoparkların yasal altyapısı oluşturulacak. Mekanik otopark düşey ya da yatay olarak hareket edecek.

ZEMİN YAĞMURU TOPRAĞA GEÇİRECEK

Gazete Habertürk'ten Deniz Çiçek'in haberine göre, bu otoparklar için kesintisiz güç kaynağı şartı getirilirken, gerektiğinde elle de kullanılabilecek düzenekte olacaklar. Yeni yönetmelikle giriş ve çıkış noktalarının uygun olması kaydıyla, ticari binalar ve konutlar, çok katlı otoparka çevrilerek işletilebilecek. Binaların arka ve yan bahçelerinin altı ile "asgari mesafeler" otopark alanı olarak kullanılabilecek. Sığınaklar da barış zamanlarında otopark olabilecek.

Yeni yönetmelikte yol, meydan, yeşil saha, parklar ya da okul gibi kamu kurumlarına ait taşınmazların bahçelerinin altı, yeraltı otoparkı olabilecek. Bu otoparklarda, ağaç dokusu dikkate alınacak. Açık otoparkların zemini, yağmur suyunu toprağa geçiren malzemeden yapılacak. Otopark alanlarının yüzde 1'i bisiklet ve motosiklet park yeri olarak ayrılacak. Yaya alanları ve kaldırımları otopark olarak düzenlenemeyecek.

BİNALARDA DAİRE BAŞINA BİR OTOPARK YAPILACAK

Toplu konutlar, halkın toplu kullanımına açık sinema, disko, düğün salonu, tiyatro, hastane, oteller gibi mekânlarda otopark ihtiyacının bina bünyesinde karşılanması zorunlu olacak. Her 20 metrekarelik alan için bir otopark şartı aranacak. Her 3 daireye bir otopark şartı yerine, daire başına bir otopark yapılacak.

Genel otoparklarda, her 50 park yerinden biri elektrikli araçlara uygun olarak düzenlenecek. Buralara şarj istasyonu kurulacak. Taslakla, özellikle AVM gibi kapalı otoparkı olan yerlere giriş çıkışta zorlanılması nedeniyle eğim ve genişlik şartı da öngörüldü. Buna göre, otopark giriş kapısı genişliği net 2.75 metreden, otopark iç yüksekliği net 2.10 metreden az olmayacak. Rampa eğimi yüzde 15'ten fazla, dönüş yolu genişliği 7 metreden az olmayacak.

OTOPARK BEDELİ KALKIYOR

Otopark alanı, tapuda belirtilecek. Otopark yapılamayan binalarda yürüyüş mesafesindeki başka bir otoparktan yer gösterilmesi ve tapuya şerh edilmesi zorunlu olacak. Otopark bedeli uygulaması kaldırılıyor. Böylece, otopark bedeli ödeyerek, otopark yapımı zorunluluğundan kurtulmanın önüne geçilecek.

KOMŞUYLA ORTAK OTOPARK

Komşu iki binanın arasındaki alan birleştirilerek ortak otopark olarak kullanılabilecek. Metrobüs ve metro istasyonlarına en fazla 500 metre mesafede "park et-devam et" otoparkları yapılacak.

Kaynak: haberinburada