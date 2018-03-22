ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, bakanlıkta yaptığı veda konuşmasında, başkent Washington'u ''Kötü niyetli bir şehir'' olarak tarif etti.

ABD Başkanı Donald Trump tarafından görevden alınan Tillerson, bakanlıkta yaptığı veda konuşmasında başkent Washington'u "Kötü niyetli bir şehir" olarak tarif etti.

"EN KIYMETLİ VARLIĞINIZ OLAN DÜRÜSTLÜĞÜNÜZÜ KAYBETMEYİN"

Konuşmasında Başkan Trump'ın ismini anmayan Tillorson, "En kıymetli varlığınız olan dürüstlüğünüzü asla kaybetmeyin." ifadesini kullandı. Tillerson, başkent Washington'u "Kötü niyetli bir şehir" olarak tarif etti. Tillerson, "Bu şehir kötü niyetli bir şehir olabilir, fakat siz bunun parçası olmak zorunda değilsiniz." diye konuştu. Bakan Tillerson, bakanlıktaki görevlilerin birbirlerine karşı "kibar"olmalarını istedi.

TİLLERSON GÖREVİNE SON VERİLDİĞİNİ TWİTTERDAN ÖĞRENDİ

ABD Başkanı Trump, 13 Mart'ta, sabah saatlerinde sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaparak, Tillerson'ı görevden aldığını ve yerine ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Başkanı Mike Pompeo'yu getireceğini duyurmuştu. ABD basını, Tillerson'ın görevine son verildiğini Twitter üzerinden öğrendiğini iddia etmişti. Tillerson, görevden alınmasının ardından düzenlediği ilk basın toplantısında görev süresinin 31 Mart'ta sona ereceğini bildirmişti. Bakanlıkta yeni atama gerçekleşene kadar görevi, Bakan Yardımcısı John Sullivan yürütüyor.

Kaynak: haberinburada