

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında Denizli İhracaatçılar Birliği (DENİB) Başkanı ve Türkiye İhracaatçılar Meclisi (TİM) Başkanvekili Süleyman Kocasert'in de bulunduğu 6 işadamı, polis tarafından ev ve işyerlerinde arama yapılıp, gözaltına alındı.







Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bugün DENİB Başkanı Süleyman Kocasert'in Gerzele Mahallesi'ndeki evine gelerek önce bahçede ardından da evde arama yaptı. Dün rahatsızlanan Buldan Ticaret Odası Başkanı Halil Baştürkmen'i hastanede ziyaret ederken durumdan haberdar olup evine dönen Kocasert, gözaltına alındı. Polis, 2 saat süren aramanın ardından evden ayrıldı. Kocasert'in sahibi olduğu tekstil ürünleri pazarlama şirketinde de arama yapıldığı öğrenildi.







kaynak:milliyet