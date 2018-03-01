TIR, OTOBÜSÜ ORTADAN İKİYE BÖLDÜ!
Brezilya'da meydana gelen trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri izleyenleri şaşırttı. TIR'ın çarptığı otobüs adeta ikiye bölündü.
Brezilya'da ışık ihlali sebebiyle yaşanan feci kazada bir tır otobüse, otobüs de önündeki otomobile çarptı. Olayda otobüs ikiye ayrıldı, tır ise devrildi.
YARALILAR VAR
Tır şoförü ve otobüsteki 3 kişi yaralanırken, araçlarda büyük çaplı hasar oluştu. Dehşet anlarıysa güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: haberinburada
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