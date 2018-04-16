TIR SON SÜRAT ARA SOKAĞA DALDI, ÖNÜNE NE GELDİYSE EZDİ GEÇTİ
Fatih'te son sürat ara sokağa giren TIR, 6 otomobili ezip bir evin duvarına çarptı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Fatih'te son sürat ara sokağa giren TIR, sokakta bulunan 6 otomobile ve bir evin duvarına çarptı. Sokağı birbirine katan sürücü gözaltına alındı.
SOKAKTA OTOMOBİLLERE ÇARPA ÇARPA İLERLEDİ
İskenderpaşa Mahallesi, Rağbet sokakta meydana gelen olayda, Molla Hüsrev Caddesi'nden sokağa dönüş yapan TIR sürücüsü, sokağa girdikten sonra durmayarak, yoluna devam etti. Park halinde bulunan araçlara ve bir evin duvarına çarpan TIR, Sofular Caddesi'nde sıkışarak durdu. TIR'ın arkasından koşan çevredekiler, sürücüyü araçtan indirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, sürücüyü gözaltına aldı. Sofular Caddesi'nde kalan TIR, emniyet otoparkına çekildi. Sürücünün neden böyle bir yola başvurduğu ile ilgili polis soruşturması sürüyor.
"ÖNÜNE BİR ÇOCUK ÇIKSA DURAMAYACAK"
Mahalle sakinlerinden Mustafa Ermiş, "Kaza olayından önce hızlı bir şekilde gelip burada duruyor, aniden hızlanıyor. 4- 5 tane arabaya geliyor, vuruyor çok seri bir şekilde, durması gerekirken daha fazla hızlanıyor. Sağda evin köşesine vuruyor. Önüne bir çocuk çıksa bir insan çıksa bir araç çıksa durmak istese bile duramayacak" dedi.
PARK HALİNDEKİ ARAÇLARI EZEREK GEÇTİ
Olay sokakta bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, son sürat sokağa giren araç, park halindeki araçları ezerek, yoluna devam ediyor. Çevrede bulunanlar aracın arkasından koşuyor.
Kaynak: haberinburada
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