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tıra çarpan motosiklette 2 kişi yaralandı

TIRA ÇARPAN MOTOSİKLETTE 2 KİŞİ YARALANDI

ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde, yol kenarındaki fabrika sahasına girmek için manevra yapan TIR'a arkadan gelerek çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Tarih : 03 Nisan 2017, 15:56
Puan Ver : Tıra Çarpan Motosiklette 2 Kişi Yaralandı(5/10)7


ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde, yol kenarındaki fabrika sahasına girmek için manevra yapan TIR'a arkadan gelerek çarpan  motosikletteki 2 kişi yaralandı.



Kaza, öğle saatlerinde ilçedeki Organize Sanayi Bölgesi önünde meydana geldi. 67 LE 479 plakalı TIR'ın sürücüsü, iddiaya göre fabrika sahasına girmek için manevra yaptı. Arkadan gelen 15 yaşındaki S.A.'nın kullandığı plakasız motosiklet, TIR'ın altına girdi. Yol kenarındaki işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazada S.A. ile arkasında oturan K.Y., yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü S.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



 



kaynak:haberler








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