Bursa'nın Orhaneli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

OTOMOBİL TAKLA ATIP ARSAYA DEVRİLDİ

İsmail Acar kontrolündeki 16 ACZ 07 plakalı otomobil, Doğancı Barajı yakınlarındaki Kapıkaya mevkisinde ilerlerken karşı yönden gelen ve henüz plakası belirlenemeyen bir araçla çarpıştı. Otomobil, çarpışmanın etkisiyle takla atarak yol kenarındaki boş arsaya devrildi.

3 KİŞİ ÖLDÜ, YARALILARIN DURUMU AĞIR

Kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada sürücü Acar ve otomobilde bulunan Recep Altın olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçtaki Mustafa Koçan ile 3 kişi de sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki yakın hastanelere sevk edildi. Koçan, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların da durumunun ağır olduğu öğrenildi.

OLAY YERİNDEN KAÇAN ARAÇ ARANIYOR

Kazada hayatını kaybedenlerin cesetleri, savcının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kazanın ardından olay yerinden kaçan ve TIR olduğu tahmin edilen aracı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: haberinburada