Gelmesiyle Gitmesi Bir Oldu!
Berlin İn Berlin Filminin Devamı Geliyor
Mustafa Ceceli, Oğluyla Fotoğrafını Paylaştı
Ramazanda Bile 3 Milyon Ekmek Çöpe
115 Milyon Tl'yi Bankalarda Unuttuk
Erkeklerin Maaşı Artabilir
Türkiye Büyüme Rakamları Bugün Açıklanacak
Hackerlar Cyberpunk 2077 Dosyalarını Çaldı
Portrait Displays ‘İn Otomatik Kalibrasyon Yazılımı Samsung Qled Tv'lerde
Rıg 505 Lava : Oyunseverlere Özel Olarak Tasarlandı
Fly Drive : Seagate'den Uçan Disk!
Logitech G: Günlük Yaşam İçin Tasarlanan Gelişmiş Oyun Kulaklığı
Zte A2018 Benchmark'ta Göründü
Hastalar, 5G İle Sağlık Kontrolünü Kendileri Yapacak
Toki'den Vatandaşa Yüzde 20 İndirim
İktidar Ve Muhalefet 'tüzük'te Karşı Karşıya!
Deniz Seki Fiyatını Katladı!
Ramazan'da Baş Ağrısından İlaçsız Kurtulma Yolları
Arda Turan'dan Fatih Terim'e Jet Cevap!
Beşiktaş, Titi İle Anlaştı

tır'ın altına giren otomobilden geriye hiçbir şey kalmadı

TIR'IN ALTINA GİREN OTOMOBİLDEN GERİYE HİÇBİR ŞEY KALMADI

Aksaray'da kontrolden çıkarak petrol istasyonu içinde park halinde bulunan TIR'a arkadan çarpıp altına giren otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Tarih : 06 Haziran 2017, 09:05
Puan Ver : Tır'ın Altına Giren Otomobilden Geriye Hiçbir Şey Kalmadı(9/10)7


 Aksaray'da kontrolden çıkarak petrol istasyonu içinde park halinde bulunan TIR'a arkadan çarpıp altına giren otomobildeki 2 kişi korkunç şekilde can verdi.



KONTROLÜ KAYBEDİP TIR'A ÇARPTI



Kaza, gece saatlerinde Aksaray - Konya Karayolunun 75'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Aksaray istikametine seyreden Davul Uluçay (40) idaresindeki 38 RY 583 plakalı otomobil, aniden yola çıkan köpeğe çarptıktan sonra kontrolden çıkarak yol kenarındaki petrol istasyonu içinde park halinde bulunan 26 VS 862 plakalı TIR'a arkadan çarptı.



 



kaynak:haberler








Etiketler: Tır  In  Altına  Giren  Otomobilden  Geriye  Hiçbir  Şey  Kalmadı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER