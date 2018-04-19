TIR'IN ÇARPTIĞI GENÇ AMBULANSTAN KAÇINCA POLİS TARAFINDAN KELEPÇE TAKILARAK SAKİNLEŞTİRİLDİ
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde TIR'ın çarptığı genç ilk müdahalesinin yapıldığı ambulanstan kaçmaya çalışırken, polise zor anlar yaşattı.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde tırın çarptığı genç ilk müdahalesinin yapıldığı ambulanstan kaçmaya çalışırken, polislere zor anlar yaşattı. Yaralı genç kelepçe takılarak ambulansa bindirildi.
AMBULANSTAN KAÇMAYA BAŞLADI
Zonguldak Gülüç Beldesi Örencik Mahallesi mevkiinde yaşanan kazada E.C. yolun karşısına geçmek istediği sırada Mehmet Ç. idaresindeki tıra çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ambulansta ilk müdahalesini yapmak istedi. Kolundaki serumu çıkartıp ambulanstan dışarı fırlayan E.C., kaçmaya çalışınca polisler tarafından engellenmeye çalışıldı.
KELEPÇE TAKILDI
Uzun süre ikna olmayan ve çevredekilerden kendisini kurtarması için yardım bekleyen yaralı genç sakinleştirilemeyince vatandaşlarında yardımı ile yere yatırılıp kelepçe takıldı. Yaralı genç bu sırada "Bırakın lan, yardım edin lan. Polis abi bıraktırsana şunları, bak şikayetçi olurum sizden. Yardım edin" diyerek kurtulmaya çalıştı. Kelepçe takıldıktan sonra polisler tarafından sakinleştirilen E.C. daha sonra ambulansa alınarak tedavisi için Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Kazaya karışan sürücü ifadesi için karakola götürülürken, yaralanan gencin tedavisi ise hastanede devam ediyor. Savcılık kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.
Kaynak: haberinburada
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