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TIR'ın çarptığı yolcu midibüsü şarampole devrildi: 30 yaralı

TIR'IN ÇARPTIĞI YOLCU MİDİBÜSÜ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 30 YARALI

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde TIR'ın çarpması sonucu şarampole devrilen midibüste bulunan 30 kişi yaralandı.

Tarih : 04 Ağustos 2017, 01:00
Puan Ver : Tır'ın Çarptığı Yolcu Midibüsü Şarampole Devrildi: 30 Yaralı(8/10)4

Samsun'da meydana gelen kaza yürekleri ağızlara getirdi. TIR'ın çarptığı minibüs şarampole devrildi. Tek teselli can kaybının olmamasıydı.

TIR MİDİBÜSE ÇARPTI, MİDİBÜS ŞARAMPOLE UÇTU

Kaza, Tekkeköy ilçesi Selyeri mevkisinde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Yabancı plakalı bir TIR, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yolun sağ tarafında seyir halinde olan 55 RT 071 plakalı yolcu midibüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle midibüs şarampole devrildi.

30 KİŞİ YARALANDI

İlk belirlemelere göre kazada toplamda 30 yolcu yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada yaralanan yolcular, ambulanslarla çevrede bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

YOL BİR SÜRE TRAFİĞE KAPATILDI

Kazanın ardından yol trafiğe tamamen kapanırken, yolcu midibüsünün kaza yaptığını duyan yolcu yakınları da soluğu kaza yerinde aldı. Bazı meraklı vatandaşlar ise cep telefonlarıyla kaza anını görüntüledi. Kaza yapan midibüs ve tırın bulundukları yerden çekilmesi üzerine kapanan yol tekrar trafiğe açıldı.

Polis kazayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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