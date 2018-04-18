TIR'LA 9 ARACI EZİP GEÇTİ, İFADESİ ŞOKE ETTİ: ÖKSÜRDÜM GÖZÜM KARARDI
Ankara'da TIR sürücüsü ard arda 9 otomobile çarptıktan sonra kaçtı. Trafik polisinin yakaladığı sürücünün, "Öksürürken gözüm karardı, görmedim" demesi dikkat çekti.
Ankara'da TIR'ın 9 otomobile çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaçan sürücü devriye görevi yapan motosikletli trafik polisi tarafından yakalanırken "Öksürürken gözüm karardı" dedi.
TIR, ARD ARDA 9 ARACA ÇARPTI
Ankara'da Y.K. idaresindeki TIR, Ayaş yol ayrımı mevkisinde M.Y. yönetimindeki otomobile çarptı. Kazanın ardından durmayan TIR'ın sürücüsü aynı yöndeki 8 otomobile daha çarptıktan sonra kaçmaya başladı.
KAÇAN SÜRÜCÜYÜ TRAFİK POLİSİ YAKALADI
Yol üzerinde devriye görevinde bulunan motosikletli trafik polisi, kazayı görerek müdahale etti. Sürücülerin kazaya karışan TIR'ın kaçtığını ifade etmesi üzerine trafik polisi yaklaşık 4 kilometre sonra TIR'ı durdurdu.
"ÖKSÜRDÜKTEN SONRA GÖZÜM KARARDI GÖRMEDİM"
Kazada yaralanan 4 kişi ise 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edildi. Araçlarda ise maddi hasar oluştu.
Yakalanan TIR'ın sürücüsünün polise verdiği ifadesinde "Öksürdükten sonra gözünün karardığını ve kazayı hatırlamadığını" söylediği öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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