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TIR'LARLA SEVKİYAT YAPAN ABD'NİN YENİ PLANI: YPG'YE POLİS GÖREVİ


TIR'larla Sevkiyat Yapan ABD'nin Yeni Planı: YPG'ye Polis Görevi
Tarih : 02 Aralık 2017, 19:00
Puan Ver : Tır'larla Sevkiyat Yapan Abd'nin Yeni Planı: Ypg'ye Polis Görevi(7/10)3

'Kuduz köpek' lakaplı ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, "DEAŞ ile mücadele bittikten sonra YPG'ye silah vermeyi bırakacağız" dedi. Mattis, ABD'nin yeni planından da bahsetti. "Silah yardımı konusunda Trump'ın söylediği yönde hareket edeceğiz. Suriye'nin kuzeyinde yerel polis güçleri oluşturacağız" ifadelerini kullandı.

"TRUMP'IN ÇİZGİSİNDE İLERLEYECEĞİZ"

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, 5 gün sürecek Ortadoğu ziyaretine başladı. Mattis 5 günlük turunda Mısır, Ürdün, Pakistan ve Kuveyt'i ziyaret edecek. Ortadoğu turuna çıkışta uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mattis, YPG'ye yeni silah verilip verilmeyeceğine ilişkin soruya "Tam olarak Başkan'ın (Donald Trump) açıkladığı çizgide ilerleyeceğiz" dedi.

ABD MEVZİ KAYBETMEMEYE ODAKLANACAK

Mattis, DEAŞ'a karşı saldırı operasyonlarının son aşamalarına gelinmesi sonrası ABD'nin politikasının Suriye Demokratik Güçleri'ni (PYD/YPG) silahlandırmaktan çok mevzi kaybetmemeye odaklanacağını söyledi.

"YPG SİLAHLI DURUMDA"

Mattis, yeni silaha ihtiyaç duyulmadığını zaten YPG'nin yeterince silahlandığının işareti vererek şöyle dedi: "YPG silahlı durumda ve koalisyon saldırı operasyonlarına son verdikçe buna ihtiyacınızın olmadığı açık."

YPG'YE 'POLİS' GÖREVİ

Mattis devamında DEAŞ'ın boşalttığı bölgelerde terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin kalıcı olarak kalacağının sinyalini vererek şu ifadeleri kullandı: "Güvenliğe, yerel güçlerden oluşan ve DEAŞ'ın geri gelmemesini garanti edecek polis güçlerine ihtiyacınız var." Mattis, YPG'nin "polis gücü" olarak destekleneceğini ifade etti.

TRUMP SÖZ VERMİŞTİ: YPG'YE SİLAH VERMEYECEĞİZ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında gerçekleşen konuşmada, Trump'ın "Bir daha YPG'ye silah vermeyeceğiz" sözünü verdiğini söylemişti.

PENTAGON BİNLERCE TIR MÜHİMMAT SEVK ETTİ

Ankara, Washington'ın YPG ile işbirliği yapmasına başından beri karşı çıkıyor. Pentagon, binlerce TIR'ı bulan silah ve askeri mühimmatı YPG'li teröristlere yardım adı altında sevk etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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