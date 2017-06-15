Best Balıkesir, Ligden Çekilme Kararı Aldı
Şehre Suikast İçin Gelen Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Abd'de İşsizlik Maaşı Başvuruları Beklentinin Altında
İstanbul'daki Abd Konsolosluğu Yakınlarında Hareketli Dakikalar
Bahçeli: Adalet Ankara-İstanbul Arasında Değil
Meclis'te Adalet Yürüyüşü Gerginliği
Su Kanalında Ölü Bulundu
Yeni Peugeot 308, Yılın Son Çeyreğinde Türkiye'de
Elçin Sangu'nun Makyajsız Hali Bile Olay Yaratan Cinstendi
Çocuğunuzda Kilo Sorunu Mu Var?
Ekonomistler Faiz Kararını Değerlendirdi
Ankara 19 Mayıs Stadyumu Yıkılıyor
İmam Altınbaş, Fenerbahçe Başkanlığına Aday!
İran: Katar Pazarını Türkiye'ye Kaptırdık
Okul Bahçesinde Silahlı Çatışma: Yaralılar Var
Çavuşoğlu, Suudi Arabistan'a Gidiyor
Anne Adayları Önleminizi Alın Yoksa…
Ab'de Roaming Ücretleri Kaldırıldı
Hyundai Merakla Beklenen Modelini İlk Kez Gösterdi
İstanbullulara Sağanak Yağış Sürprizi

tırnak yeme alışkanlığından kurtulmak için…

TIRNAK YEME ALIŞKANLIĞINDAN KURTULMAK İÇİN…

Uzman Psikoloğu Yelda Öge, çocuklarda tırnak yeme davranışı ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı.

Tarih : 15 Haziran 2017, 14:07
Puan Ver : Tırnak Yeme Alışkanlığından Kurtulmak İçin…(9/10)8


Öge, tırnak yeme davranışını ortaya çıkaran psikolojik faktörlerin uzman tarafından değerlendirilmesinin, yaşanan sıkıntının ve olumsuz davranışın ortadan kalkmasını kolaylaştırdığını belirtti. Uzman Psikologu Yelda Öge, "Tırnak yeme genellikle 3-4 yaşından sonra görülmeye başlar. 3-4 yaş döneminden sonra en sık 7-8 yaş döneminde görülür. Bazen bu dönemlerde görülen tırnak yeme, ergenlik dönemlerinde de tekrar ortaya çıkabilir" dedi.



ÇOCUKLARDA HANGİ SEBEPLER TIRNAK YEME DAVRANIŞINI ORTAYA ÇIKARIR?



Öge, "3-4 yaşında başlayan tırnak yeme problemi genellikle, çevredeki birinin model alınması ya da ailedeki birinin taklit edilmesiyle başlayabilir. Bir diğer sebep çocuğun hareketlerinin kısıtlanması, aşırı baskıcı ya da mükemmeliyetçi bir anne baba tutumunun olması, çocuğun davranışlarının takdir edilmemesi ve sık sık eleştirilmesi, tırnak yeme davranışını başlatabilir.



Tırnak yeme, en sık yeni bir kardeşin gelmesiyle birlikte ortaya çıkmaya başlar. Çocuklar arasında anne ve babanın farkında olmadan ayrım yapması, çocuğun yeterince ilgi ve sevgi görmediğini hissetmesi, çocuğun yanında yaşanan çatışmalar da bu davranışı tetikler" diye konuştu.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Tırnak  Yeme  Alışkanlığından  Kurtulmak  İçin…    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER