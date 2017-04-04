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tırnak yemek bakın neyin sebebi!

TIRNAK YEMEK BAKIN NEYİN SEBEBİ!

Uzm.Dr. Mehmet Yavuz, çocukluk çağında başlayan tırnak yeme alışkanlığı 3 yaşından itibaren ortaya çıkan bir uyum ve davranış bozukluğu olarak kabul edildiğini söyledi.

Tarih : 04 Nisan 2017, 15:37
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 Dr. Yavuz, "Çocuğun gelişim döneminin bir parçası olan tırnak yeme davranışı karşısında ebeveynler genellikle telaşa kapılıp yanlış tutumlar sergileyebiliyorlar" dedi. Reem Nöropsikiyatri Merkezi'nden Uzm.Dr. Mehmet Yavuz, bu davranışın altından yatan sebebin çevresel ya da psikolojik nedenlerden kaynaklandığını belirtti.



ÇOCUKLAR NEDEN TIRNAK YER?



Kız çocuklarında erkek çocuklarına göre daha fazla gözlemlenen bu davranışın sebeplerinin değişiklik göstermekle birlikte daha çok duygusal sorunlardan kaynaklandığını anlatan Uzm.Dr. Mehmet Yavuz, "Tırnak yiyen çocuklarda, parmak emme, ağza farklı materyaller sokma, diş gıcırdatma gibi kaygı sorunu olduğunu gösteren başka bulgulara da gözlemlenebilir.



 



kaynak:sabah






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