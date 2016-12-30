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Tırnaklarınızda Hafif Mavilik Ya Da Morluk Varsa…
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tırnaklarınızda hafif mavilik ya da morluk varsa…

TIRNAKLARINIZDA HAFİF MAVİLİK YA DA MORLUK VARSA…

Birçok hastalık verdiği belirtilerle önceden 'geliyorum' diyor.

Tarih : 30 Aralık 2016, 09:49
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Birçok hastalık verdiği belirtilerle önceden 'geliyorum' diyor. Vücutta ortaya çıkan değişimlere dikkat edilmesini isteyen uzmanlar, işaretleri ve hastalıkları şöyle sıralıyor... Tırnaklarınızda hafif mavilik ya da morluk varsa, bu kalp hastalığı belirtisi olabilir.



Eğer dakikada 15 kez ve daha altında nefes alıp veriyorsanız sağlıklı ciğerlere sahipsiniz demektir. Aynada gözlerinize bakın. Irisin etrafında beyaz bir daire varsa kolesterolünüz yüksek anlamına gelir. Avuç içiniz kırmızı ve lekeliyse karaciğerinizde bir sorun olabilir.



Kollarınızı yere paralel olarak uzatın. Elleriniz bu pozisyonda titriyorsa o zaman tiroit olma riskiniz yüksek demektir. 3 kilonun altında doğduysanız kalp sorunu yaşayabilirsiniz. Vücut şekliniz elmaya benziyorsa kalp şikayeti riskiniz yüksek. Her 3 saatte bir tuvalet ihtiyacı duyuyorsanız diyabet olabilirsiniz. Nabzınız 70'in altında atıyorsa uzun ömürlü olacaksınız demektir.



 



kaynak:sabah








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