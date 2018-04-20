TİTE KARARINI VERDİ! TALİSCA VAR, GİULİANO YOK
Brezilya Milli Takımının Dünya Kupası kadrosu şekillenirken, Talisca'ya müjde geldi. Beşiktaş-Galatasaray maçı Tite'nin ekibi tarafından izlenecek, Giuliano'lu Fenerbahçe ise listede yok.
Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Anderson Talisca, Brezilya Milli Takımı'nın takibinde olmaya devam ediyor. Sambacıların son aday kadrosunda yer alan Talisca, bir kez daha Tite ve teknik heyetin çalışmalarında bulunuyor.
Brezilya Futbol Federasyonu'nun resmi sitesinde teknik direktör Tite'nin nisan ayı programı duyuruldu. Buna göre, Talisca'nın da forma giymesi muhtemel, 29 Nisan'daki Galatasaray-Beşiktaş maçında Tite'nin yardımcıları hazır bulunacak.
GALATASARAY-BEŞİKTAŞ MAÇINI TRİBÜNDEN TAKİP EDECEKLER
Tite'nin Avrupa ve Güney Amerika'da yardımcılarını göndereceği maçlar listesinde Türkiye'den sadece Galatasaray-Beşiktaş derbisinin olması dikkat çekiyor.
Giuliano'nun Fenerbahçe formasıyla çıkacağı herhangi bir maç içinse bir hamle bulunmuyor. Tite, son aday kadroda da Giuliano'ya yer vermemişti.
Talisca'yı bir kez daha izleyecek Brezilyalı yetkililer, Giuliano'yu ise izlemeyecek.
Kaynak: haberinburada
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