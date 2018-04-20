Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu İddialı Konuştu: Herkes Alkışlayacak
Trenin Üstüne Çıktı, Elektrik Akımına Kapılarak Can Verdi
Tite Kararını Verdi! Talisca Var, Giuliano Yok
Genç Kız Birlikte Yürüdüğü Arkadaşını Otobüsün Altına İtti, Ölümcül Şaka Anbean Görüntülendi
'türkiye'ye Yaptırım Uygularız' Diyen Abd'ye Sert Cevap: Şantaj
Yurtta Cinsel Organı Dışarıda Gezen Görevli: Sana Saldırasım Geliyor
Fenerbahçe'den Kulüpler Birliği'ne Yanıt: En Büyük Mağdur Biziz
Psg'nin Brezilyalı Futbolcusu Thiago Silva, 2020'de Takımdan Ayrılacak
Liseli Emircan'ın Katilleri, Oto Hırsızlığı Operasyonunda Yakalandı
Jandarma Denetimlerinde Yeni Dönem! Barkod Cihazıyla Sorgulama Başladı
Eski Bakan'ın Cenazesi Sahipsiz Kalmadı! Eşi Uğurladı
Erken Seçim Önergesi Meclis'te 386 Oyla Kabul Edildi
Swaziland Kralı, İsviçre İle Karıştırıyorlar Diyerek Ülkesinin Adını Değiştirdi
İsveç'te Skandal İhmal! Resmi Kurumlarda Nazi Bayrağı Dalgalandırdılar
Görüntü Erzurum'dan! Gübre, Atı Bataklık Gibi Yuttu
24 Saat Süre Verilecek! Yanmayan Lambaya Ceza Geliyor
'son Başbakan Olarak Konuşuyorum' Deyip Helallik İstedi
Amedsporlular, Fotoğraflarını Çeken Çocuğu Şişeye Oturtmaya Çalışmış
Nazlı Hamarat'ı Yıkan Ölüm! Aldığı Acı Haberle Sarsıldı
Kılıçdaroğlu İle Görüşen İnce'den Cumhurbaşkanı Adayı Olacak Mısınız Sorusuna Yanıt

Tite kararını verdi! Talisca var, Giuliano yok

TİTE KARARINI VERDİ! TALİSCA VAR, GİULİANO YOK

Brezilya Milli Takımının Dünya Kupası kadrosu şekillenirken, Talisca'ya müjde geldi. Beşiktaş-Galatasaray maçı Tite'nin ekibi tarafından izlenecek, Giuliano'lu Fenerbahçe ise listede yok.

Tarih : 20 Nisan 2018, 19:10
Puan Ver : Tite Kararını Verdi! Talisca Var, Giuliano Yok(10/10)6

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Anderson Talisca, Brezilya Milli Takımı'nın takibinde olmaya devam ediyor. Sambacıların son aday kadrosunda yer alan Talisca, bir kez daha Tite ve teknik heyetin çalışmalarında bulunuyor.

Brezilya Futbol Federasyonu'nun resmi sitesinde teknik direktör Tite'nin nisan ayı programı duyuruldu. Buna göre, Talisca'nın da forma giymesi muhtemel, 29 Nisan'daki Galatasaray-Beşiktaş maçında Tite'nin yardımcıları hazır bulunacak.

GALATASARAY-BEŞİKTAŞ MAÇINI TRİBÜNDEN TAKİP EDECEKLER

Tite'nin Avrupa ve Güney Amerika'da yardımcılarını göndereceği maçlar listesinde Türkiye'den sadece Galatasaray-Beşiktaş derbisinin olması dikkat çekiyor.

Giuliano'nun Fenerbahçe formasıyla çıkacağı herhangi bir maç içinse bir hamle bulunmuyor. Tite, son aday kadroda da Giuliano'ya yer vermemişti.

Talisca'yı bir kez daha izleyecek Brezilyalı yetkililer, Giuliano'yu ise izlemeyecek.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Tite  Kararını  Verdi  Talisca  Var  Giuliano  Yok    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER