Türkiye Ve Rusya Arasında Yeni Tarifeli Seferler Başlayacak
Haleplilerin Bitmeyen Mücadelesi
Cansu Dere: Yalnız Anne Olmak İstemem
Kansere Karşı Yeni Umut
Saddam'ın Kızı İlk Kez Konuştu: O Görüntüleri...
Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanına Tutuklama
Şehitler Memleketlerine Uğurlandı
Emekliye Banka Promosyonu Açıklaması
54 Fetö Şüphelisinin Mal Varlıklarına El Konulmasına Karar Verildi
Ryan Babel'in Geliş Tarihi Belli Oldu
Bahçeli'den El Bab Açıklaması
50 Bin Liralık Faizsiz Desteğe 200 Bini Aşkın Başvuru
Can Dündar Hakkında Yakalama Kararı
Açtığı 3 Kuruşluk Tazminat Davasını Kazandı
Akar, Fırat Kalkanı Harekatı'nın Kilis'teki Harekat Merkezine Gitti
Halepli Bana'dan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na Teşekkür
Babel, Beşiktaş İçin Geliyor
Bm'den Suriye'de Araştırma Grubuna ‘Evet'
Vücut Losyonu İçerek Ölenlerin Sayısı Artıyor
Canan Karatay: 'bunu Yiyen Şeker Hastası Olmaz'

titi, gözyaşlarını tutamadı

TİTİ, GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Galatasaray'a 2-1 yenilen Kasımpaşa'nın Brezilyalı savunma oyuncusu Titi, karşılaşma öncesi Kolombiya'daki uçak kazası nedeniyle hayatını...

Tarih : 05 Aralık 2016, 12:50
Puan Ver : Titi, Gözyaşlarını Tutamadı(9/10)7


Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Galatasaray'a 2-1 yenilen Kasımpaşa'nın Brezilyalı savunma oyuncusu Titi, karşılaşma öncesi Kolombiya'daki uçak kazası nedeniyle hayatını kaybeden Brezilya ekibi Chapecoense'nin çalışanları ve futbolcuları için yapılan 1 dakikalık saygı duruşunda gözyaşlarına hakim olamadı.



Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Titi, herkes için zor geçen bir haftayı geride bıraktıklarını belirterek, "Kazada sadece futbolcu değil, birçok ismi kaybettik. Birçok aile, aile direğini kaybetti. Kendi arkadaşımı kaybettiğim için de çok üzgünüm. Arkalarında bıraktıkları herkese başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.



 



kaynak:fotomaç








Etiketler: Titi  Gözyaşlarını  Tutamadı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER